Breves: Deportivas

LES PEQUES VAN POR MÁS Ya instalados en Cuartos de Final, Diego Schwartzman y Nadia Podoroska buscarán hoy dar un paso más en el brillante Roland Garros que están teniendo. El domingo, el Peque derrotó 6-1, 6-3 y 6-4 al italiano Lorenzo Sonego y, así, se metió entre los ocho mejores de este Grand Slam por segunda vez en su carrera. Su obstáculo para tratar de llegar a semifinales será de altísima complejidad: hoy enfrentará al austríaco Dominic Thiem, número 3 del mundo, reciente ganador del US Open y finalista de Roland Garros en las últimas dos ediciones. Por el mismo lado del cuadro también jugará hoy el español Rafael Nadal ante el italiano Jannik Sinner (19 años). Por su parte, Podoroska superó el domingo a la checa Barbora Krejcikova por 2-6, 6-2 y 6-3 y se convirtió en la primera tenista argentina en alcanzar los Cuartos de Final de Roland Garros desde que Paola Suárez lo hiciera en 2004. Hoy, en busca de las semifinales, la Peke enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina (N° 5 del mundo), quien eliminó sin problemas (6-1 y 6-3) a la francesa Caroline García. Por el mismo sector del cuadro también se medirán la polaca Iga Swiatek y la italiana Martina Trevisan. BAGNIS Y CERUNDOLO Las buenas noticias para el tenis argentino no solo llegaron desde el Grand Slam que se disputa en París. En Italia, Facundo Bagnis se coronó campeón del Challenger de Biella tras el abandono de esloveno Blaz Kavcic cuando estaban sets iguales (6-7 y 6-4). El rosarino (quien llegó a estar 55º en el ranking mundial) alcanzó su título número 13 en este nivel del circuito y así volverá a acercarse al Top 100. En tanto, en Croacia, Francisco Cerundolo conquistó su primer título Challenger en Split, donde venció 4-6, 6-3 y 7-6 al portugués Pedro Sousa. Con este triunfo, el tenista de 22 años se meterá por primera vez en su carrera entre los 200 mejores del ranking mundial. MIAMI SE PLANTÓ Cuando parecían que las lesiones de Goran Dragic y Bam Adebayo lo dejaban sin posibilidades de competir, Miami Heat se plantó ante Los Angeles Lakers y achicó la desventaja en las Finales de la NBA. Liderados por un enorme Jimmy Buttler (40 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes), los de Florida se impusieron 115 a 104 y ahora están 1-2 en la serie. El cuarto juego se disputará esta noche, siempre en la "burbuja" del complejo de Dinsey en Orlando. LEONAS, EN CARILO El Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped retornó al partido de Pinamar para realizar una nueva concentración para seguir avanzando con su preparación camino a los Juegos Olímpicos de Tokio. Esta vez, Las Leonas se alojarán por dos semanas en Cariló, luego de haber estado ya del 10 al 28 de agosto en la cabecera del distrito. ROSSI CERRÓ 10º En la tercera carrera de la fecha que el Stock Car de Brasil disputó en el autódromo de Cascavel, el argentino Matías Rossi finalizó en el 10º puesto, después de no haber podido participar de la segunda por daños que sufrió su Toyota tras un despiste en la clasificación. Ahora, el piloto de Del Viso se ubica en la 21ª posición del campeonato que disputará su próxima fecha el 17 y 18 de octubre en Veloccita. MARATÓN DE LONDRES El etíope Shura Kitata conquistó el Maratón de Londes con un tiempo de 2h05m41s y tras la abdicación del cuatro veces campeón, Eliud Kipchoge, quien no pudo adaptarse a las duras condiciones de la carrera (frío y lluvia) y se hundió en la recta final hasta quedar en el octavo lugar. Entre las mujeres, la ganadora fue la keniata Brigid Kosgei con registro de 2h18m58s.



6 de Octubre de 2020

