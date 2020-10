En la "pecera" del Edificio 6 de Julio, las direcciones de Deporte y Discapacidad del Municipio presentan una muestra fotográfica sobre los deportes adaptados que se realizan en la ciudad. La exhibición estará hasta el viernes. El Municipio inauguró este martes una muestra en el Edificio 6 de Julio para conmemorar el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. La iniciativa se lleva adelante en la "pecera" del edificio situado en San Martín 373 e incluye fotografías, videos y elementos de 4 deportes adaptados que impulsa la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Educación a través de las Escuelas Deportivas de natación, fútbol, atletismo y boccia, y la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Discapacidad. "La idea es conmemorar este día con una muestra que permita dar a conocer los deportes que pueden practicar las personas con esta discapacidad. Hay mucha gente que piensa que por tener parálisis cerebral no pueden realizar deportes y eso no es así. El deporte inclusivo o paraolímpico creció mucho en los últimos años y cada disciplina se fue adaptando en base a la funcionalidad de las personas con esta condición", manifestó el director de Deportes, Matías Lugo, al brindar una conferencia de prensa este mediodía, donde además señaló que esta muestra "es muy buena ocasión para reconocer a los deportistas de nuestra ciudad que son quienes llevan adelante la disciplina y forman parte de las escuelas municipales". En este marco, Lugo también hizo referencia al trabajo que viene realizando el área a su cargo durante la pandemia. En tal sentido, explicó que a través de grupos de Whatsapp dos profesores envían actividades diarias a unos 60 chicos con discapacidad. También reciben consultas e inquietudes. "Llevamos adelante un programa de contención y asistencia a través del deporte. Porque además de los ejercicios físicos que se envían, las líneas telefónicas quedan abiertas a charlas como a responder consultas. La idea es mantener el vínculo y, si tienen alguna necesidad, poder ayudar articulando con el área correspondiente solicitando pañales, alimentos o hasta insumos médicos", concluyó. En tanto que, la directora de Discapacidad, Margara Pons, destacó la importancia de conmemorar este día a nivel mundial para concientizar sobre lo que significa la parálisis cerebral al tiempo que celebró la iniciativa de llevar adelante la muestra que también incluye una infografía con datos y elementos de ortopedia "para aprender un poco más". "La parálisis es una condición, una discapacidad, pero las personas con parálisis cerebral pueden disfrutar de todas las situaciones y lugares de la vida si nosotros, como sociedad, buscamos la inclusión: no tapamos las rampas y generamos espacios accesibles", dijo. Y agregó: "Siempre vamos a empezar a hablar de accesibilidad como primera medida porque en la parálisis cerebral el área más afectada es la motriz. Y muchos son usuarios de silla de ruedas". Finalmente, la directora de Discapacidad invitó a toda la comunidad a visitar la muestra que estará en exhibición hasta el viernes, inclusive. "Si bien la pandemia no nos permitió realizar la caminata que siempre acompañó este día, este año extendemos la conmemoración a toda una semana. Ganamos en eso. Invitamos a los vecinos a que pasen y se detengan en la muestra para concientizar por una sociedad más inclusiva", concluyó.

Está ubicada en la pecera del Edificio 6 de Julio.





La muestra incluye fotos y elementos de los deportes adaptados.





Los directores de Deporte y Discapacidad brindaron detalles de la muestra.





La iniciativa permanecerá en exhibición toda la semana.



Con una exposición:

Campana conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral

