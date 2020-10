Dos hombres salieron ilesos luego de volcar ayer por la tarde en la Ruta 9. Hubo dos camiones involucrados, pero uno de ellos no se detuvo. Una camioneta Fiat Ducato volcó y terminó sobre sus cuatro ruedas ayer por la tarde a la altura del kilómetro 64,5 de la Ruta 9, mano a Escobar, y sus dos ocupantes sólo recibieron heridas leves que fueron curadas en el lugar por personal del SAME. Metros más adelante, estaba estacionado el camión Mercedes Benz con batea, que impactó la camioneta desde atrás con el lateral izquierdo de su paragolpes, provocando el espectacular accidente. Aparentemente, en el hecho intervino un segundo camión, que habría provocado la inesperada maniobra del Mercedes Benz y el choque que finalizó con el vuelco de la Ducato. Dadas las características de hecho, quedó en evidencia que sus ocupantes salieron prácticamente ilesos gracias a que ambos tenían colocados sus respectivos cinturones de seguridad. Del operativo también participaron dos móviles del Comando Patrulla Campana, Policía Vial, personal de Autopistas del Sol.

Ambos ocupantes tenían colocados sus cinturones de seguridad y salieron prácticamente ilesos.





El camión impactó a la Ducato con el lateral izquierdo de su paragolpes y provocó el vuelco.





El SAME atendió a los accidentados en el lugar y no fue necesario trasladarlos hasta el Hospital San José.

#Dato choque y vuelco en #Panamericana km 64,5 mano a Capital 15hs. Una Fiat Ducato fue embestida por un camión Mercedes Benz. Otro camión involucrado se dio a la fuga. Los ocupantes del utilitario con raspones y cortes leves fueron asistidos por ?? SAME en el lugar. CP ?? 5 y 6 pic.twitter.com/lq7UbDZTpH — Daniel Trila (@dantrila) October 6, 2020

Salvados por el cinturón de seguridad

