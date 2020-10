La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 7 de Octubre de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURA Y DESIDIA "Pasaje French al 1500. Hace un mes y medio que esta la basura y no la viene a buscar el Municipio" muestra Adrián. VARIAS QUEJAS, UN MISMO LUGAR "Modarelli entre Dasso y Jujuy, barrio La Esperanza. Calles deterioradas. Además la luz de la cigüeña no anda y se transforma en una cueva de ladrones" muestra María. FALTA DE ILUMINACIÓN "Colectora Norte. Altura barrio La Josefa, no tenemos luz. Es una boca de lobo" muestra Margarita.







