La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 El Papa Francisco pidió valorizar el rol de la política







Lo hizo en una nueva encíclica, donde además cuestionó los excesos del mercado y la especulación financiera. En su nueva Encíclica "Fratelli tutti" (Hermanos todos), el papa Francisco convoca al mundo a "rehabilitar la política" para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y "hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial", al tiempo que asegura que "el mercado solo no resuelve todo" y denuncia los "estragos" que causa "la especulación financiera" en el mundo. "¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad? Han sido manoseadas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominación, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción", se plantea Jorge Bergoglio en la Encíclica que toma su nombre de una cita de san Francisco de Asís y que escribió en medio de una pandemia "que irrumpió de manera inesperada" y "dejó al descubierto nuestras falsas seguridades", explica. "Una vez más convoco a rehabilitar la política", llama Bergoglio en la Encíclica, y argumenta que "la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado". En ese marco, el Papa pide una política "sana", que "no esté sometida al dictado de las finanzas" y que pueda convocar "a los más diversos sectores y a los saberes más variados" para liderar "replanteos de fondo y transformaciones importantes" a nivel mundial. Francisco analiza en el escrito que "para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos". "A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología", denuncia después, para preguntarse: "¿Puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política?". En un texto que también ofrece sus reflexiones sobre la deuda, la guerra y la pena de muerte, Francisco plantea además que "hoy en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar" y que "por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos". Las críticas al mercado, que según el Papa "solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal", es otro de los ejes sobre los que se apoya el texto al punto de afirmar que esa teoría es "un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente". "La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos", enfatiza en esa dirección y denuncia que "el fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles". Como marco, luego de dedicar su escrito "a todas las personas de buena voluntad", el Papa insiste con que "es posible un camino de paz" entre las religiones en la reconstrucción del tejido social universal tras la pandemia.



El Papa Francisco pidió valorizar el rol de la política

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar