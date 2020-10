La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 Este jueves se conocerá al ganador del Premio Nobel de Literatura







Hasta el momento fueron galardonados con el de Física tres investigadores de agujeros negros y con el de Medicina los tres científicos que descubrieron el virus de la Hepatitis C. A menos de 24 horas de conocerse quién se llevará este año el Premio Nobel de Literatura, considerado el máximo galardón en el universo de las letras, las redes sociales y los medios de comunicación lanzan apuestas y postulan sus listas de favoritos, que este año lideran la antiguana Jamaica Kincaid, las estadounidenses Joyce Carol Oates y Joan Didion, el rumano Mircea Cartarescu o la canadiense Anne Carson. La previa del anuncio suscitó rumores y especulaciones, a pesar de que la lista del Nobel de Literatura se mantiene en secreto desde hace medio siglo. "Si la Academia sabe lo que le conviene, elegirá a Jamaica Kincaid", aseguró Bjorn Wiman, editor cultural del mayor diario sueco, Dagens Nyheter, sobre la escritora antiguana, que participará del Festival Filba a fines de octubre. En tanto, Premio Nobel de Física 2020 ha recaído en su mitad en Roger Penrose, por descubrir que "la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la Teoría General de la Relatividad", según el fallo del jurado. La Academia de Ciencias de Suecia ha concedido la otra mitad de este galardón a Reinhard Genzel y a Andrea Ghez, "por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de nuestra galaxia". Se trata de Sagitario A *, un súper agujero negro en el núcleo de la Vía Láctea como el que, se cree, tienen en su interior casi todas las galaxias del universo. Penrose es un físico matemático británico y profesor emérito de Matemáticas de la Universidad de Oxford. Es reconocido por su trabajo en física matemática, en particular por sus contribuciones a la teoría de la relatividad general y a la cosmología. Reinhard Genzel trabaja en la Universidad de Berkeley y el Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, mientras Andrea Ghez investiga desde la UCLA (Universidad de California en Los Ángeles). Los descubridores del virus de la hepatitis C ganaron la prestigiosa distinción en Medicina este año. La Asamblea Nobel ha distinguido a Harvey J. Alter, Michael Houghton y Charles M. Rice. Estos tres científicos han hecho una contribución decisiva a la lucha contra la hepatitis de transmisión sanguínea, un importante problema de salud mundial que causa cirrosis y cáncer de hígado en personas de todo el mundo, gracias a que lograron identificar el virus de la hepatitis C. En concreto, los estudios metódicos de la hepatitis asociada a transfusiones realizados por Harvey J. Alter demostraron que un virus desconocido era una causa común de hepatitis crónica; mientras que Michael Houghton utilizó una estrategia no probada para aislar el genoma del nuevo virus que se denominó virus de la hepatitis C; y Charles M. Rice, proporcionó la evidencia final que muestra que el virus de la hepatitis C por sí solo podría causar hepatitis.

