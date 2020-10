La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 Parravicini:

"La máquina excavadora no puede ser una política pública" expresó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande Campana. A la vez que señaló los beneficios de la creación vía ordenanza de un ente que regule y atienda la problemática habitacional. "En los medios gráficos del día viernes, muchos vecinos vimos azorados como con nuestros impuestos una gran máquina excavadora hacia pozos en el ex predio de la facera para que no se originen nuevos asentamientos, y me pregunte como hombre creyente de la democracia y de la política si esta acción tan sutil y elaborada venía de un gobierno democrático o de un grupo de afiebrados. Sigo pensando" comenzó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande. El titular del espacio político reflexionó sobre la situación que atraviesa el tema habitacional y, debido al trabajo que vienen realizando desde el partido, comentó "Desde el partido Frente Grande concebimos a la política en el marco de la ideas y de la acción colectiva, la empatía por los que menos tienen. En Campana se hizo realidad la grieta con grandes ´pozos´. Hacemos política porque queremos una sociedad de iguales con un Estado presente y eficiente que resuelva problemas y tienda a hacer más felices a quienes viven en nuestra ciudad" Centrándose en explicar los beneficios de la creación del Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, añadió "Investigando y trabajando nos hemos encontrados con otros ejemplos de gestión de gobierno, esperamos que esta vez no salga ninguna Secretaria salga a decir que lo que la oposición dice es mentira. Existen Municipios como el de Rafaela, de Villa María, de Santa Fe, de Río Cuarto, de San Carlos de Bariloche, e incluso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es desde donde le bajan todas las ideas y de donde depende la gestión y han enviado muchos funcionarios prestados, que han creado Institutos Municipales de Tierra de la Vivienda y el Hábitat". Asimismo, detalló "Es públicamente conocida la crisis habitacional que padece nuestra ciudad. El acceso a la tierra o a la vivienda se ha convertido prácticamente en una quimera para la mayoría de la población no propietaria, más aún cuando hoy contamos con una herramienta como el Plan Nacional del Suelo Urbano ideado por el Gobierno nacional al cual la Provincia de Buenos Aires adhirió". "Entendemos que el Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social, no sólo tendrá como única finalidad la de programar planes de viviendas para brindar solución a la emergencia habitacional y su posterior seguimiento, sino que también coordina problemáticas con las demás áreas municipales, organiza íntegramente el asentamiento de familias de escasos recursos y contempla todos los aspectos referidos al hábitat y a la integridad de la persona" Para concluir manifestó "Las características que planteamos en este proyecto le brindan al Instituto Municipal de Tierra y Vivienda para el Hábitat Social la robustez necesaria para constituirse en un organismo poderoso que intervenga desde el Estado, con políticas activas en la materia, a los efectos de regular un mercado inmobiliario totalmente librado al salvajismo exclusivo de un comportamiento que no conoce límites de ninguna naturaleza".

