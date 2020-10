Jornada de Aplicación: la Primera Ayuda Psicológica

Mediante un encuentro por zoom esta tarde a partir de las 16 horas se describirán las funciones de las Primeras ayudas Psicológicas. Esta actividad es organizada por Rita Mabel García coordinadora de Infancia Robada Campana y la Dra. Diana Altavilla, Psicoanalista. "Cuando en una comunidad ocurren hechos traumáticos y queremos tender la mano a quienes se han visto afectados y en un modo práctico y humano buscamos ayudar y apoyar pensando en esta Jornada de Primeras Ayudas Psicológicas", sintetiza Rita García Coordinadora de Infancia Robada. En un mundo suceden diferentes tipos de acontecimientos angustiantes como accidentes, incendios, violencias entre personas y algunas de esas personas experimentan reacciones leves, mientras que otras pueden reaccionar de forma más grave. Todas las personas tenemos recursos y capacidades para poder afrontar desafíos que la vida presenta y algunas son particularmente vulnerables en situaciones críticas y pueden necesitar ayuda adicional. Es por esto que este miércoles a las 16 horas se realizará una jornada que está a cargo Rita Mabel García, Especialista en Educación y Derecho de la Niñez y Coordinadora de Infancia Robada Campana y la disertante la Dra. Diana Altavilla, Psicoanalista. La cita es mediante la plataforma de videoconferencias Zoom (ID: 641 511 0223) donde se hará una presentación de Power Point describiendo las funciones de las Primeras ayudas Psicológicas. ¿Qué es la Primera Ayuda Psicológica? Es una respuesta humana, de apoyo a otro ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. Las primeras ayudas psicológicas tratan de: - Brindar ayuda y apoyo prácticos de manera no invasiva. - Evaluar las necesidades y preocupaciones - Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas (ej., agua y comida) - Escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen. - Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentir calma - Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales y proteger a las personas de ulteriores peligros. Los Primeros auxilios Psicológicos incluyen factores que parecen ser de gran ayuda para la recuperación de las personas a largo plazo. Estos factores pueden ser: - Sentirse seguro conectado con otros, en calma y con esperanza. - Tener acceso a apoyo social, físico y emocional. - Sentirse capaz de ayudarse a sí mismo como individuos y comunidades. ¿Para quién es la Primera Ayuda Psicológica? - Personas angustiadas afectadas recientemente por un acontecimiento crítico grave. - Personas con lesiones graves que ponen en riesgo la vida y que necesitan atención médica urgente - Personas que están alteradas que no pueden ocuparse de sí mismos o de sus hijos - Personas que pueden hacerse daño a sí mismas - Personas que pueden hacer daño a otros. Objetivos pedagógicos: - Definir en qué consiste la primera ayuda psicológica. - Describir los factores que se deben considerar al proporcionar la Primera ayuda psicológica. - Cómo proporcionar la Primera Ayuda Psicológica. Destinatarios. Dirigido a todas las personas, entre ellas voluntarios y prestadores no profesionales de la comunidad, que puedan encontrarse en condiciones de ayudar a otros tras una crisis, docentes, líderes, religiosos, etc. DRA. DIANA ALTAVILLA Psicóloga Clínica – Psicoanalista Sección Suicidio y autolesiones de la World Federation for Mental Health (2019) Miembro de: Sección Intervención en Desastres de la WPA World Psychiatric Association, Red Iberoamericana de Ecobioética - UNESCO Chairs of Bioéthics Sección Argentina -2012/actual, International Association from Suicide Prevention (Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio IASP) Grupo de Investigación sobre Lo Disruptivo y/o el Psicoanálisis del Doctorado en Psicología de la Universidad del Salvador e integrante Comisión organización de Doctorado. Comisión Redactora ad-honorem del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y Comisión de Expertos del Plan Nacer para la problemática del Suicidio del Programa de Salud Integral del Adolescente del Ministerio de Salud de la Nación -2007/2009/2011. Fundadora y Pte del Capítulo Suicidio y Prevención: consecuencias, clínicas y sociales de la Asociación Argentina de Salud Mental (2006-actual) Co-fundadora y ex Integrante de la Red Argentina de Prevención del Suicidio (2004/14) Co-fundadora y Directora del Centro de Atención al Familiar del Suicida Buenos Aires (2002/2018) Docente Universidad de Buenos Aires y Docente invitada por la Universidad del Comahue (Patagonia). UNAM, Guanajuato, Guadalajara, Celaya, Campeche (Méjico); Universidad Católica y Columbia de Paraguay, Univ. Kennedy, Univ. de Luján y Univ. De Tres de Febrero en Argentina Docente de Cursos de Postgrado de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Católica Argentina, Univ. Kennedy, UNTref, Colegios Profesionales de Psicólogos y Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Centro de Salud y Hospitales Nacionales (2002/Actual) Capacitadora en Intervenciones Comunitarias en situaciones de crisis vitales colectivas y establecimiento de programas en Prevención del Suicidio para el Ministerio de Salud de la Nación. Miembro y Co-fundadora de la Red Arg. de Suicidología (ex Red Nacional de Prevención del Suicidio (2004-13) y Ex Representante Argentina de la Red Mundial de Suicidiólogos (2004/10) Supervisora y Ex Integrante del Equipo de Psicólogos del Servicio de Adolescencia del Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna) Buenos Aires –Argentina Co-Autora de libros de la especialidad (Ed. Manantial y Ed. Letra Viva).





Jornada de Aplicación: la Primera Ayuda Psicológica

