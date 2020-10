La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 Calendario Maya:

Humano 10 - Energía de 7/10/2020 - Onda Encantada de la Noche

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar Azul. El Humano nos muestra las pruebas que tenemos que sortear en la vida para poder subir un escalón. Poder discernir, poder elegir libremente sin que nada te condicione. Sello de la libertad, libre elección libre albedrío. DÍA 73 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 18 - KALI. 4TO DE LA TERCER SEMANA (AZUL) DE LA LUNA ELÉCTRICA DEL VENADO. KALI - CHAKRA SACRO-CATALIZA. HEPTADA 11 - LA PACIENCIA TRANSFORMA LA CONDUCTA. Kin 192 - Humano 10 guiado por el Sol. Portal cósmico, la Energía se recibe directamente del centro del universo, sin que nada se interponga, por ese motivo, es 13 veces más fuerte que otros días que no son portal. Humano 10, guiado por el Sol, nos pide concretar las cosas que queremos y elegimos libremente desde un lugar de humildad, pudiendo soltar el ego. El Tono 10, es la acción, la realización, poder llevar a cabo las cosas. Este Tono impacta en este día para que podamos tener conciencia ilimitada para poder dar rienda sueltas a proyectos nuevos. El Humano junto con el Tono 10, nos dispone a que esas ideas nuevas, esa forma de querer concretar nuestros proyectos, sean desde un lugar de libertad, elegir libremente que hacemos y como lo hacemos, elegir libremente en el área laboral. El 10 es también el trabajo. Día buenísimo para hacer algo por el bien propio y por el de la humanidad, por el prójimo. El Humano nos conduce hoy a aprender de los problemas para poder crecer, avanzar, eligiendo el camino correcto y así evolucionar. Este día es propicio para hacer un cambio de ciclo o un corte abrupto en las tareas, en el trabajo. Soltar todas aquellas cosas que sentimos que nos atan, nos retienen, que no nos dejan avanzar en nuestro camino espiritual, en nuestro camino evolutivo. Dejar el sacrificio de lado. Día con Energía que nos potencia la voluntad y la fuerza interna. Hoy alcémonos con el triunfo y levantémonos de cualquier fracaso o situación adversa. Hoy todo puede encauzarse. ¡QUE ASÍ SEA! ¡ACTIVA, PROYECTA, FLUYE CON LIBERTAD! Camino descalza, descargo Energía acumulada a la tierra, respiro, me estiro, escucho cantar los pájaros, observo el verde, ommmmm, esto es felicidad! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar



