Efemérides del día de la fecha, 7 de octubre

DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO DECENTE Impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y celebrado desde el año 2007, en este día se visualizan los desafíos que debe enfrentar el mundo laboral para garantizar el trabajo decente a los ciudadanos. La OIT define al trabajo decente como "el acceso a un empleo con derechos y sin discriminación, en condiciones seguras y saludables, con una remuneración suficiente para vivir dignamente y con protección social". Los desafíos se centran principalmente en la salud y la seguridad en el trabajo resaltando la importancia de brindar a los trabajadores elementos de protección, implementar planes que erradiquen riesgos psicosociales y realizar diagnósticos acertados para aquellos trabajos con riesgo de producir enfermedades. Según la OIT, anualmente fallecen 2,7 millones de trabajadores por accidentes laborales o enfermedades profesionales; asimismo, estimó que en el año 2019, el 36,1% de las personas trabajaron jornadas que superaron las 48 horas semanales lo cual es grave por deteriorar sustancialmente su estado de salud y aumentar las posibilidades de contraer enfermedades. Por otra parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI), alertó sobre las consecuencias que causó el brote de Covid-19 en el mundo al provocar que 400 millones de empleos se hayan perdido. DIEGO MARADONA REGRESA A BOCA Tras 15 meses de inactividad a causa de la sanción impuesta por la FIFA por el doping positivo en el Mundial Estados Unidos 1994, Diego Maradona volvió a vestir la camiseta de Boca en la victoria 1 a 0 frente a Colón. Previamente, Diego se convirtió en el director técnico de Deportivo Mandiyú (Corrientes) y Racing. Antes de su debut oficial en el torneo nacional, Maradona se incorporó al equipo dirigido por Silvio Marzolini en un amistoso contra Corea del Sur en el Estadio Olímpico de Seúl; en aquel partido, los visitantes ganaron 2 a 1 con goles de Carlos Mac Allister y Sergio Martínez. "El Pelusa" se había ganado el corazón de los hinchas de Boca 14 años antes, al consagrarse campeón del Torneo Metropolitano 1981 como una de las grandes figuras del club. En aquella jornada, Boca se enfrentó contra Colón en La Bombonera por la Fecha 9 del Apertura 1995; a escasos segundos de finalizar el partido, Darío Scotto le dio la victoria a los locales con un gol de cabeza a los 89 minutos. Acerca del partido, Maradona manifestó: "Boca es el amor de mi vida. Quiero agradecerle a toda la gente que hoy fue a la cancha y a la gente que me estuvo pensando. Creo que el gol a los 90 minutos lo hizo la mente de la gente que quería que ganáramos y que la vuelta de ´El Diego´ sea con un triunfo". SE LANZA "WE ARE THE CHAMPIONS" Un día como hoy en el año 1977, "Queen" lanzaba el sencillo "We are thechampions". Perteneciente al disco "News of theWorld" (1977) y compuesta por Freddie Mercury, la canción fue hecha para los fans: "quería hacer una canción participativa. Algo que los fans pudieran tomar como propio. Por supuesto, le di mayor sutileza que a una canción de cancha" aseguró el cantante. Este año, Brian May, Roger Taylor y el cantante Adam Lambert lanzaron "You are thechampions" para los médicos, las enfermeras, los camilleros y los profesionales de la salud que combaten el Covid-19: "al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones" manifestó May.





