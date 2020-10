La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo tienen fecha de regreso, pero también dudas







La AFA confirmó que a partir del 15 de octubre pueden volver a entrenar los equipos de la Primera B del Torneo Femenino. Y que los ascensos a Primera A se definirán a partir del 21 de noviembre. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que los equipos de la Primera B del Torneo Femenino pueden retomar los entrenamientos presenciales a partir del próximo jueves 15 de octubre, después de realizarse los testeos que indica el protocolo sanitario vigente. A su vez, la AFA también informó que "los ascensos se definirán entre los diez equipos de la Zona Campeonato desde el 21 de noviembre", siempre y cuando "la situación sanitaria lo permite". La noticia impacta directamente en Puerto Nuevo, dado que el equipo femenino Auriazul se encontraba disputando esa Zona Campeonato cuando se interrumpió el campeonato debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, resultó sorpresiva de alguna manera. Y también despertó algunos cuestionamientos. "Nos dan poco tiempo para volver a entrenar todas juntas antes del reinicio del campeonato", se lamentó una de las referentes del plantel, quien reveló que están analizando entre las jugadoras si deciden retomar las prácticas a partir del jueves de la semana próxima. En ese sentido, por estas horas habrá diálogos y gestiones entre las jugadoras, el cuerpo técnico y los dirigentes de la institución del barrio Don Francisco para que las futbolistas cuenten con todo a disposición para poder volver a entrenar. "Si bien estamos emocionadas por la posibilidad de volver a entrenar y volver a jugar, estamos viendo si volver o no, analizando todo, los pro y los contra", señalaron desde el plantel Auriazul. "Nuestra situación no es la misma que la del fútbol profesional. Tenemos compañeras que conviven con personas que integran el grupo de riesgo y que, por ello, no están seguras de volver ante el miedo de contagiarse y contagiar a la familia. Estamos emocionadas, pero también preocupadas al mismo tiempo, porque si volvemos, tenemos que ser responsables y hacer todo bien", agregaron. De concretarse el retorno a los entrenamientos del plantel femenino de Puerto Nuevo, ellas podrán hacerlo antes que los hombres, dado que la Primera D estableció el 25 de octubre como fecha de regreso a las prácticas en el campo de juego.

LAS AURIAZULES ESTÁN DEFINIENDO LA POSIBILIDAD DE RETOMAR LAS PRÁCTICAS.



