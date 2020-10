UN PASO MÁS

Mientras aguarda la confirmación de una fecha para su regreso a la competencia oficial (el 23 de octubre retornaría la Liga Profesional y dos semanas después la Primera Nacional), el fútbol argentino recibió ayer otro guiño del Gobierno Nacional, que resolvió que los planteles profesionales de las distintas categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) queden exceptuados del aislamiento preventivo por coronavirus. Esto significa que los equipo podrán ahora entrenarse sin problemas y concertar amistosos sin la requerida autorización previa de AFA, que debía analizar y aprobar cada partido.

MARADONA, NEGATIVO

El hisopado al que se sometió Diego Armando Maradona resultó negativo. El Diez se hizo el análisis luego que Nicolás Contín, delantero de Gimnasia de La Plata, diera positivo y dado que ambos habían estado en contacto durante el amistoso que el Lobo disputó frente a San Lorenzo de Almagro.

ALBERTENGO, A ARSENAL

Luego de rescindir su contrato con Independiente de Avellaneda, el delantero Lucas Albertengo se transformó en nuevo refuerzo de Arsenal de Sarandí. El jugador ya se realizó el hisopado correspondiente y se sumó a los entrenamientos. En tanto, el equipo que dirige Sergio Rondina disputará hoy frente a Atlanta un nuevo amistoso de preparación.

CAVANI, AL UNITED

El uruguayo Edison Cavani se transformó en nuevo refuerzo del Manchester United. El delantero llegó con el pase en su poder tras quedar libre en el Paris Saint Germain y reveló que recibió un llamado de Juan Román Riquelme para ir a Boca Juniors, entre las diferentes ofertas que le acercaron mientras estuvo sin club. "Le dije que le agradecía, pero que iba a seguir en Europa", confesó el atacante en diálogo con el programa uruguayo Dos de Punta.

EL SANTO SE MUEVE

San Martín de Tucumán empezó a reconfigurar su plantel luego que el TAS rechazara su reclamo contra la AFA para que le sea otorgado el ascenso a la Liga Profesional por lo realizado en el campeonato 2019/20 de la Primera Nacional. En las últimas horas, el Ciruja ratificó a la dupla técnica que conforman Favio Orsi y Sergio Gómez, confirmó las incorporaciones del mediocampista Alberto "Tino" Costa y el delantero Martín Peralta y anunció la continuidad de Claudio Mosca, Ignacio Arce, Emiliano Purita, Pier Barrios, Matías Fissore y Ramiro Costa.

AMISTOSOS INTERNACIONALES

En el marco de la fecha FIFA, hoy se disputarán nueve encuentros amistosos de selecciones. Los más atractivos serán: Portugal vs España (15.45, ESPN), Francia vs Ucrania (16.00, DirecTV), Alemania vs Turquía (15.45, DirecTV) y Holanda vs México. La jornada se completa con Italia vs Moldavia, Montenegro vs Letonia, Austria vs Grecia, Suiza vs Croacia y Polonia vs Finlandia.

COLOMBIA: FECHA 12

Este martes comenzó la 12ª fecha del campeonato colombiano con la goleada de Independiente Santa Fe (equipo del campanense Matías Ballini), que superó 4-1 a Alianza Petrolera. Así, el Rojo quedó a un punto del líder Deportes Tolima, que igualó 2-2 con Millonarios. Además, ayer jugaron: Once Caldas 2-2 Deportivo Pereira y Bucaramanga 1-2 Atlético Nacional. Hoy continúa la programación con Deportivo Cali vs La Equidad, Envigado vs América Cali y Junior vs Deportivo Pasto (si gana, alcanzará a Deportes Tolima en la cima).