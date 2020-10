La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/oct/2020 Automovilismo:

El último campeón de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista asegura que "los presupuestos no están dados para que la mayoría corra". Y considera que la categoría debería aprovechar lo que resta del año para probar los motores y su adaptación al nuevo reglamento. En la intimidad de su hogar, el último campeón de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista, Daniel Vidal, se muestra con la tranquilidad que le da ese título tan buscado durante los últimos años y que se materializó finalmente en 2019. Y a esa tranquilidad, "el Chino" le agrega también una mirada particular sobre la actualidad de su categoría en el marco de la situación sanitaria que se está atravesando en esta pandemia. "Estoy viviendo este momento de la manera menos deseaba en todos los órdenes. Estamos en un momento que es muy difícil para el automovilismo, en relación a poder realizar una propuesta de cara a lo que queda del año. A mí me parece que los presupuestos no están dados para que la mayoría corra y, además, equivocadamente, algunos dirigentes de las categorías quieren hacer el calendario de tres meses o te proponen correr en el verano. No los entiendo, no es serio. Quizás voy en contra de la mayoría, pero para mí no se debería correr", explica el vigente campeón de la Clase 3. -Igual, vos trabajaste para el arranque del presente campeonato. -Sí, claro, en el principio de la temporada. Y nosotros armamos el motor con el nuevo reglamento, por lo que no salió nada barato. Y para desarrollarlo se llevó a cabo un intenso ensayo del sistema de inyección y quedé satisfecho de lo realizado tras finalizar el trabajo junto a Fabián Caride, distribuidor y responsable de los sistemas Fueltech que equiparán a varios motores de la clase mayor cuando se reinicie la actividad deportiva. Tomamos muy buenas referencias para seguir el desarrollo de algo que al día de hoy es inédito y sobre lo que se debe seguir trabajando en pista y fuera de ella. -¿Cómo fue esa primera prueba? -Fue satisfactoria la primera prueba que hicimos en el rolo con el sistema de inyección, ya que mostró buenos valores y nos dejó satisfechos a todos por cómo funcionó. Nos queda hacer una prueba en pista para tomar las verdaderas referencias y ya pulir los detalles y darle forma definitiva al nuevo reglamento. Estamos bien encaminados, pero aún hay que seguir trabajando y eso haremos para llegar de la mejor manera al momento del inicio de la actividad. Por esto sostengo que nuestra categoría debería utilizar lo que resta del año para trabajar en este tema y dejar todo bien realizado para cuando comience el próximo campeonato. -Vos venís de un año muy positivo. -Sí, el 2019 se terminó de la mejor manera. Nos quedamos con el campeonato. Creo nos merecíamos este título después de tantas temporadas en la categoría, porque siempre fuimos protagonistas, pero no podíamos redondear el año y se nos escapaba por algunas situaciones, a veces, hasta ajena a nosotros. Ahora, a la distancia, entiendo que fuimos lo suficientemente inteligentes para leer ese torneo. Creo que aquel primer triunfo cuando comenzó el campeonato fue un disparador para pensar que estábamos bien encaminados y después se ganaron las carreras que se debían ganar para pelear bien arriba en el final. Aquellos puntos que se sumaron al principio de año son los que más pesaron en el final y nos dio una cierta tranquilidad para llegar a la última fecha sabedores que debíamos terminar la carrera solamente. O sea: dependía de nosotros manejar la situación. Fue un acierto de todo el equipo correr con el Chevrolet, ya lo veníamos pensando y los resultados estuvieron a la vista. Tuve un auto confiable y eso te permite realizar maniobras, dado que sabés con el arma que contás y utilizás todo el auto, arriesgas más de lo normal. -Además, te metiste en la historia de la categoría. -Sí, claro, porque en tanto años del Turismo Zonal Pista es la primera vez que un Chevrolet gana un campeonato. Por todo esto, hasta los dirigentes estaban contentos. Y ahora soy el único que en dos años mantiene el 1 solo corriendo una temporada, jajaja… Algo más loco no puede pasar. -¿Y cómo fue todo este tiempo sin poder correr? ¿Por dónde lo canalizaste? ¿Te sumaste a carreras virtuales? -Jajaja, no, no es lo mío, lejos estoy de eso. Fijate que la categoría está haciendo un campeonato y lo corre mi hijo. Yo estoy al lado del simulador, acompañando, pero no más que eso. Será que soy de otra camada. -En el cierre de la nota, ¿se puede decir que Vidal seguirá corriendo? -Buena pregunta, porque ni yo lo sé. Tenemos todo para seguir en el Zonal Pista, pero habrá que ver cómo los dirigentes manejan la situación. Hasta acá llego. De lo que estoy seguro es que en el verano no voy a correr.

