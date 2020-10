Petroleros: últimas horas para negociar y evitar el paro en refinerías

Así lo advirtió la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible tras una audiencia virtual que pasó a cuarto intermedio. Las partes vuelven a reunirse hoy. Esta noche finaliza la conciliación obligatoria. Son horas decisivas en la paritaria petrolera y si a lo largo de este jueves no hay consenso, las operaciones en refinerías y depósitos de todo el país podrían verse impedidas por tiempo indeterminado. Así lo advirtió ayer la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles, luego de una audiencia virtual mantenida con la Cámara Industria del Petróleo en la que no se registraron avances significativos. Por eso, el Ministerio de Trabajo de Nación decisión pasar la negociación a un cuarto intermedio. Se espera que la audiencia sea retomada en horas de la tarde de hoy. Este miércoles se registraron asambleas en distintas plantas del territorio argentino para informar el estado de la negociación. "Restan apenas 48 horas para que finalice la conciliación obligatoria y de no haber respuestas a nuestro justo y necesario reclamo, el próximo viernes iniciáremos un paro total por tiempo indeterminado en toda la Rama Refinería, Depósito y Almacenaje", adelanto la Federación en su página de Facebook. Campana no estuvo ajena a estos encuentros. "En horas de la mañana se fueron llevando a cabo asambleas informativas en diferentes sectores de refinería, depósitos y almacenaje de nuestra zona de actuación", informó el Sindicato de Petróleo y Gas Privado local. "Falta cada vez menos para cumplirse el plazo de conciliación obligatoria y cómo hemos informado con anterioridad, si no hay una propuesta superadora por parte de la cámara empresaria, el próximo viernes se iniciará un paro de actividades por tiempo indeterminado. El tiempo se agota y la paciencia también". A comienzos de septiembre, tras un acercamiento fallido entre las partes, la Federación lanzó un paro de actividades en las refinerías y depósitos, que afectó incluso a la planta de Axion energy de nuestra ciudad. En aquella oportunidad, el Ministerio de Trabajo intervino para regresar a los trabajadores a sus puestos laborales. De no mediar acuerdo de último momento, hoy se sabrá si volverá a jugar la carta de la conciliación obligatoria o dejará en libertad de acción a los petroleros.

En el día de ayer se realizaron asambleas informáticas en distintas plantas.



Petroleros: últimas horas para negociar y evitar el paro en refinerías

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar