Es para garantizar la continuidad pedagógica de quienes no tienen acceso a la información digital. La Dirección de Educación de Jóvenes Adultos, Adultos y Adultos Mayores (DEJAyAM), comenzó con la entrega de los cuadernillos para los alumnos del plan Fines, para garantizar la continuidad pedagógica de quienes no tienen acceso a la información digital. Junto con el Referente Técnico Territorial de la Dirección, Nahuel Rivas, participó de la entrega de los cuadernillos el Consejero Escolar por el Frente de Todos Campana Alejo Sarna, quien destacó que "el Fines es una oportunidad para todas y todos aquellos que quieren terminar la escuela, y también un compromiso del Estado para saldar una deuda con quienes no pudieron finalizar los estudios". A su vez, Sarna destacó que "a pesar de la pandemia y de las dificultades que esta causó, el Estado Nacional y el Provincial no se desentendieron de su responsabilidad sino que con un gran esfuerzo permitieron el reinicio de este programa que permite que muchísimas y muchísimos campanenses puedan finalizar sus estudios, y que de esta manera podamos hacer de Campana una ciudad con mejores oportunidades para todas y todos". Para finalizar, el referente del Frente de Todos Campana agradeció a la "Dirección de Educación de Jóvenes Adultos, Adultos y Adultos Mayores por convocarlos a participar de la entrega de los cuadernillos, celebrando el compromiso de esta área con la educación pública" concluyó Alejo Sarna.



Alejo Sarna participó de la entrega de cuadernillos para el Fines

