La Diputada Provincial y el Secretario General del gremio de la ANSeS estuvieron ayer en la manifestación que tuvo lugar frente al edificio de la Biblioteca Municipal del Parque Urbano. "Vinimos acá porque como legisladora provincial no puedo desentenderme de la situación que están atravesando los trabajadores municipales de mi ciudad, pero fundamentalmente lo hacemos como representantes, también, del movimiento obrero y en solidaridad con nuestros compañeros que hace más de 10 meses que esperan una recomposición salarial, compañeros quienes en su gran mayoría le han puesto el hombro a la pandemia, asumiendo su rol esencial y no bajando los brazos para que el municipio siga brindando servicios esenciales", señaló ayer la diputada provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, quien además es integrante junto a Carlos "Toro" Ortega de la Comisión Directiva a nivel nacional del gremio de empleados de la ANSeS. Consultado al respecto, por su parte Ortega comentó: "El martes acompañamos una solicitada junto a más de una docena de organizaciones locales como ASIMRA, ATE, Ferroviarios, SOMU, SOMRA, UOCRA, entre otras… somos solidarios porque corresponde, y porque además somos vecinos. Acá veo muchas caras conocidas, gente con la que jugábamos a la pelota en este lugar, cuando era la cancha municipal. No puede ser que no se destrabe este conflicto. Todavía no hay acuerdo sobre las paritarias del año pasado y ya van 10 meses del 2020. Sabemos que los sueldos de los municipales no son de los más altos del mercado y si además no tienen una actualización que medianamente acompañe la inflación, estamos hablando de una situación que en algunos casos es desesperante. Espero que el Intendente tome nota finalmente de lo que está pasando", concluyó.

Alonso y Ortega se solidarizaron con los Trabajadores Municipales

