VUELTA A CLASES El ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que trabaja junto a los responsables del área de todo el país para "volver a las clases", aunque reiteró que se trata de "un proceso complejo" en medio de la pandemia. El funcionario nacional señaló que hoy se volverá a reunir el Consejo Federal de Educación vía Zoom y ahí podría avanzar la confección del nuevo sistema que determinará si un distrito está en condiciones o no de iniciar el regreso a clases. "Vamos a proponer ya votar estas iniciativas para construir consensos en un país con distintas realidades", resaltó Trotta. En declaraciones radiales, subrayó: "Queremos volver a las clases y hemos vuelto en seis provincias". MENOS COMPRA Ante el endurecimiento del cepo cambiario, en lo que va del mes las ventas para dólar ahorro se ubican en torno a los US$ 100 millones, cifra que marcó un fuerte descenso respecto de la misma altura de septiembre, cuando para ese entonces era de US$ 400 millones. Este miércoles las ventas minoristas para atesoramiento llegaron a unos US$ 12 millones. De esa manera, a lo largo de octubre el monto se ubica en alrededor de US$ 100 millones. Se trata de una marcada disminución con relación al registro del mismo período de septiembre, antes de la profundización del cepo, dado que en ese entonces las ventas habían llegado a los US$ 400 millones. MÁS CEMENTO Los despachos de cemento alcanzaron en septiembre a 1.043.632 toneladas y tuvieron el primer aumento interanual en quince meses, con un incremento del 10,1% respecto del mismo mes de 2019. Los datos fueron aportados por la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP), horas antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de a conocer su informe sobre la actividad de la construcción de agosto. La información de la AFCP podría representar un anticipo de una mejora en la actividad de la construcción en general, cuyos datos sobre el mes pasado se darán a conocer el 5 de noviembre a través del INDEC. RENUNCIA POR DIFERENCIAS En una carta con fuertes críticas al Gobierno, Alicia Castro renunció a su postulación como embajadora en Rusia por estar en desacuerdo con la "actual política" exterior, luego de que la Argentina apoyara el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela. Tras la presentación de la dimisión, la diplomática, que aún no estaba formalizada en el puesto debido a que su pliego no tenía la aprobación del Senado, contó que el presidente Alberto Fernández intentó convencerla para que "reviera su decisión". De todas maneras, allegados al mandatario nacional le restaron importancia a su decisión y recordaron que no llegó a ser embajadora. LIBERADO El policía que mató a George Floyd, Derek Chauvin, fue liberado al pagar una fianza de un millón de dólares, luego de haber permanecido en prisión desde finales de mayo, pocos días después del crimen del hombre afroamericano en la ciudad estadounidense de Mineápolis, en Minessota, tras arrodillarse en su cuello durante casi nueve minutos. No quedó claro la manera en que Chauvin consiguió la abultada cifra para pagar su fianza, ya que la Asociación de Policías y Agentes de Paz de Minnesota, que cuenta con un fondo para este tipo de cuestiones, no proveyó los fondos. Este policía es el principal acusado por la muerte de Floyd, hecho que fue captado y viralizado en un video, lo que generó una ola de protestas contra la desigualdad racial a nivel nacional y mundial, y puso al tema en el centro de la campaña presidencial entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden.



Breves: Noticias de Actualidad

8 de Octubre de 2020

