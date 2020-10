La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/oct/2020 Anses:

El organismo previsional a cargo de Fernanda Raverta informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y sueldos ATP de septiembre. Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 0 y cuyos haberes NO superen la suma de $20.374. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar el beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (AAFF) Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares los titulares con documentos finalizados en 0. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas A partir de hoy y hasta el 10 de noviembre, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento. Beneficiarios de ATP Hoy se realizará el pago de 1,3 millones de sueldos complementarios del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) de la AFIP. De este modo, el Estado Nacional realizará una inversión total de 25.962 millones de pesos para dar alivio económico a las compañías y empleados afectados directamente por la caída de la actividad debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.



