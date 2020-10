Efemérides del día de la fecha, 8 de octubre

DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN Instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) en el año 2000, en este día se concientiza acerca de la ceguera y el deterioro de la visión y se remarca la importancia de la atención oftalmológica para prevenir estas afecciones visuales. El tema de este año es "Esperanza a la vista" y tiene el propósito de promover el acceso universal a la atención oftalmológica e implementar un "cuidado de los ojos integrado y centrado en las personas". La OMS advierte que la reducción de la visión puede ser ocasionada por varios factores, incluidas enfermedades como la diabetes y el tracoma, traumatismos en los ojos o afecciones como defectos de refracción, cataratas y glaucoma. Asimismo, en el "Informe mundial sobre la visión", publicado en el año 2019, se estimó que 2200 millones de personas padecen deficiencia visual o ceguera y que, de estos casos, 1000 millones podrían haberse evitado con un tratamiento. Por otra parte, la IAPB informa que 3 de cada 4 personas con discapacidad visual lo son de forma evitable. NACE JUAN DOMINGO PERÓN Juan Domingo Perón nació en el año 1895 en Lobos, Buenos Aires.Criado en las pampas bonaerenses y las llanuras patagónicas, Perón cursó sus estudios formales en Buenos Aires. A los 16 años ingresó en el Colegio Militar de la Nación, institución en la que se graduó de subteniente de Infantería en el año 1913. Al año siguiente fue destinado al Regimiento 12 de Infantería de Paraná (Entre Ríos), donde ascendió a Teniente y se destacó en esgrima; allí permaneció hasta el año 1919. Más adelante, en el año 1930, fue miembro del Estado Mayor del Ejército y profesor de Historia Militar en la Escuela Superior de Guerra. Durante el gobierno de facto del general Edelmiro Farrell se desempeñó en la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde tomó contacto con los trabajadores y se adentró en sus problemas, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la Nación. Debido a su popularidad en la clase trabajadora, ciertos sectores decidieron encarcelarlo en la Isla Martín García. Ante esto, el 17 de octubre del año 1945, los trabajadores se movilizaron a Plaza de Mayo; Perón fue liberado y desde el balcón de la Casa Rosada se dirigió hacia la multitud. Unos días después se casó con Eva María Duarte en La Plata. Electo por los comicios en 3 elecciones, Perón gobernó desde el año 1946 hasta el año 1952 y luego fue reelecto en el año 1951, elecciones particulares por ser las primeras en las que la mujer votó; no obstante, en el año 1955 fue derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora. Su última presidencia inició en el año 1973. Entre sus medidas se destacaron la Ley de Aguinaldo; la Ley del voto femenino; la nacionalización de los ferrocarriles; y la incorporación de los derechos de la niñez y la ancianidad, del trabajador, de la familia y la educación y cultura a la Constitución Nacional. Falleció el 1 de julio del año 1974 en Buenos Aires. SE LANZA "DIRTY MIND" Un día como hoy en el año 1980, Prince lanzaba su tercer disco "Dirtymind." Producido y compuesto por el músico estadounidense, el álbum fue controvertido y aclamado por la crítica: "la mayoría de la música actual es demasiado fácil. Prefiero darle a las personas lo que necesitan en lugar de lo que quieren." Entre lascanciones se encuentran "Dirty mind", "Uptown", "Do it all night" y "When you were mine".





Efemérides del día de la fecha, 8 de octubre

