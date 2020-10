Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 08/oct/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 08/oct/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes:

Noticias de la Semana - 8 de Octubre 2020

Por Luis María Bruno Semanario del Pescador: Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 8 de Octubre 2020

Por Luis María Bruno







En comunicación permanente y semanal con Horacio Pascuariello quien tiene a su cargo el suplemento deportivo de Crónica Pesca, entre otras cosas me hacía llegar estas noticias. El Club Atlético Huracán cuenta con una nueva Subcomisión de Pesca a partir del mes de septiembre la cual estará presidida por el vocal titular de la Comisión Directiva, Ariel Castro, por su parte Marcelo Valderrey será el secretario, y Raúl Gadea prosecretario, entre otros miembros que la completan. El mencionado grupo de socios desarrollará actividades relacionadas a este deporte y brindará información relevante para todos aquellos que estén interesados a través de sus redes sociales: Huracán Pesca Oficial. Asimismo, aquellos socios y socias que deseen sumarse a la flamante subcomisión, podrán hacerlo en los medios de contacto mencionados. Si sos del barrio o hincha del globo y queres conocer más sobre el tema comunícate a su email: huracanpesca@gmail.com Felicitaciones amigos!!! Según informa el entrerios.com el en el Senado de esa provincia ingresó un proyecto para evitar que se siga depredando el Río Gualeguay. El mismo fue girado a la comisión de Legislación General, un proyecto de ley para que se prohíba la pesca de tipo comercial en el río Gualeguay, desde 500 metros a la redonda de su nacimiento hasta su desembocadura, y 500 metros en alrededor. La medida apunta directamente a impedir en esta zona la extracción de peces "mediante la utilización de cualquier tipo de red". Quedan exceptuadas la de tipo deportiva y la que "realicen los pobladores ribereños", según contempla el artículo 6º de la actual Ley de Pesca Nº 4.892 que la habilita con "único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia". Uno de los referentes periodísticos de la pesca deportiva porteña falleció el martes 22 de Septiembre. Recordado por su amplia trayectoria en diversos medios gráficos, web y radio Vicente Turriaga supo marcar con su opinión y afilado pensamiento una actividad que todavía sigue en franco crecimiento en nuestro país. Su famosa frase "Hay que hacer bien los deberes" trascendió en todos los ámbitos. Fue el precursor en la compilación semanal del pique desde los más diversos puntos del país con informes certeros, sumados a opinión y una fuerte crítica cuando debía defender nuestros recursos. Siempre será recordado. Comenzó la veda de pesca en los espejos de agua del Sur provincial. De esta manera, cerró la temporada gruesa para los pescadores, ya que solo queda habilitado –hasta el 1º de diciembre- el Valle Grande los fines de semana para el pejerrey. Lo primero que cerró en la temporada fueron los salmónidos quienes se encuentran vedados desde el pasado 3 de mayo, mientras que el pejerrey comenzó la veda el pasado 13 septiembre (salvo en el Embalse El Nihuil donde se cierra la temporada de pesca el 9 de agosto de 2020). Para la misma fecha se produjo el cierre de la perca, por lo que en la actualidad la única opción de los pescadores es ir a buscar el pejerrey a Valle Grande que se encuentra habilitado solo los fines de semana y feriados hasta el 1º de diciembre. Fuente DiarioSanrafael.com Decenas de barras y clubes de pescadores deportivos de la provincia de Formosa hicieron un pedido al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 para que permita la pesca de costa por lo menos los sábados y domingos. El planteo de los pescadores se hizo público en las redes sociales utilizando el lenguaje regional tomado por el propio ministro de Gobierno, Jorge González, en una de sus diarias presentaciones ante la prensa: "Nambrena, déjame ir a pescar", dice el título de la página de los pescadores en Facebook. En la misma, piden al funcionario que "por favor autorice la pesca de costa en el horario que disponga y con todo el protocolo que se requiera". Carlos Leguizamón, de la barra "Los yapú", contó que miles de pescadores deportivos en toda la provincia "quieren volver a una actividad que además de estar con la naturaleza, nos permite distraernos y hacer algo que nos gusta a casi todos los formoseños: pescar". Según declaraciones que dio para Red 43 el director de Pesca Continental, José Luis Pérez, destacó que la pandemia no detiene los preparativos para la temporada de pesca, que tiene fecha de apertura prevista para el 1º de noviembre y la cual está prevista que sea en Trevelin y luego trasladarla a Sarmiento. Puntualizó que se está finalizando un protocolo para el personal que está centralizado en lo más necesario para la fiscalización: barbijo, alcohol en gel, tener la precaución de mantener una distancia". Para la apertura de la temporada el 1º de noviembre estamos trabajando en un protocolo más importante, con la desinfección de los vehículos, vamos a tener un contacto mucho más general y va a haber mucha más gente pescando. En cuanto a los permisos, advirtió que todavía están terminando de cerrar los valores, pero la intención es "extender las licencias digitales" pero también trabajar con las autorizaciones en papel. En nuestro programa televisivo Nº 848 de esta semana Jorge Daniel Aguirre nuevo colaborador de nuestro programa continúa mostrándonos la confección de señuelos artesanales, Aldo Bigatton de Laguna Larga Córdoba nos muestra la variedad de boyas que confecciona y su utilidad, como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos TV 2020 a la que se le suma la galería de videos TV enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

De izquierda a derecha: Horacio Pascuariello, Horacio Palacios, Luis María Bruno y Vicente Turriaga en una de las últimas reuniones del Club de Pescadores de Buenos Aires.



Semanario del Pescador:

Noticias de la Semana - 8 de Octubre 2020

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar