P U B L I C



El partido se disputará desde las 21.30 en La Bombonera. Scaloni no confirmó los 11, pero Martínez estaría en el arco y Acuña en el mediocampo. Hoy también juegan Uruguay vs Chile y Paraguay vs Perú. El último partido de Eliminatorias que disputó Argentina fue hace tres años y resultó uno de los más dramáticos de la historia de la Selección en esta competencia, dada la complicada situación en la que se encontraba de cara a Rusia 2018. Finalmente, un triplete de Lionel Messi brindó la tranquilidad necesaria y el 3-1 ante Ecuador garantizó el pasaje a una nueva Copa del Mundo. Esta noche, la bandera volverá a ser Messi y el rival volverá a ser Ecuador, pero será recién el primer escalón camino a Qatar 2022. El encuentro se disputará desde las 21.30 horas, en La Bombonera, y será también el primer gran desafío para un Lionel Scaloni que se terminó ganando su lugar como entrenador de la Selección Argentina a partir del buen trabajo que viene realizando en la renovación de jugadores. Lo dicho: la bandera sigue siendo Messi, pero sus acompañantes han cambiado en su gran mayoría. Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul son algunos de los nombres que encabezan esta renovación. Todos ellos serán titulares esta noche, aunque Scaloni no confirmó la alineación para este debut. Pero los once iniciales serían: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez. La lista de jugadores disponibles se completa con los arqueros Franco Armani y Esteban Andrada; los defensores Juan Foyth, Facundo Medina y Nehuén Pérez; los mediocampistas Nicolás Domínguez, Exequiel Palacios, Alejandro Gómez, Alexis Mac Allister y Guido Rodríguez; y los atacantes Eduardo Salvio, Paulo Dybala, Lucas Alario, Joaquín Correa y Giovanni Simeone. Enfrente estará Ecuador, que estrenará nuevo DT: Gustavo Alfaro, quien así volvió al trabajo luego de su paso por Boca Juniors. Su principal desafío será darle una identidad colectiva a una Selección que en los últimos años ha perdido terreno en el concierto sudamericano tras su clasificación al Mundial de Brasil 2014. Para el duelo de esta noche, Alfaro presentaría a Alexander Domínguez (arquero de Vélez); Eirck Ferigra, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Renato Ibarra; Ángel Mena y Enner Valencia. OTROS DOS PARTIDOS Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 se pondrán en marcha a las 19.45, cuando Uruguay reciba a Chile en Montevideo. En tanto, a las 20.30 comenzará el duelo entre Paraguay y Perú en Asunción. El cierre de la jornada de hoy será con Argentina vs Ecuador. Mientras que mañana viernes se disputarán los otros dos cotejos de la primera fecha: Colombia vs Venezuela y Brasil vs Bolivia.

MESSI Y LAUTARO MARTÍNEZ, JUNTO A LUCAS OCAMPOS, CARGARÁN CON EL PESO OFENSIVO DE ARGENTINA.



Eliminatorias:

Argentina inicia su camino a Qatar 2022; hoy juega ante Ecuador

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar