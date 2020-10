Breves: Deportivas

NADIA, POR LA FINAL Con la ilusión de agregarle otro hito a su histórica participación en Roland Garros, la rosarina Nadia Podoroska enfrentará hoy a la polaca Iga Swiatek en una de las semifinales del torneo femenino. El encuentro se disputará desde las 10.00 (hora argentina) y será televisado por ESPN. La otra semifinal la jugarán la rusa Petra Kivtova y la estadounidense Sofia Kenin. En tanto, las semifinales del cuadro masculino (Diego Schwartzman vs Rafael Nadal y Nocak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas) serán mañana viernes. IMHOFF DIO POSITIVO Después de haber sido convocado nuevamente a Los Pumas tras cinco años, el wing Juan Imhoff (jugador del Racing de Paris) dio positivo de coronavirus. Igualmente, esto no le impedirá estar en el inicio del Rugby Championship, el próximo 7 de noviembre. Con la mira puesta en ese objetivo, el Seleccionado ya se encuentra en Australia, donde todos los rugbiers argentinos dieron negativo en los testeos PCR. LAKERS CAMP… Los Angeles Lakers quedaron a un paso de volver a coronarse campeones de la NBA. El equipo liderado por LeBron James se adelantó 3-1 en la serie final después de imponerse 102 a 96 sobre Miami Heat en el cuarto juego, con 28 puntos y 12 rebotes de su máxima figura. El quinto partido se disputará mañana viernes. AMISTOSOS INTERNACIONALES Ayer se jugaron nueve amistosos de selecciones, destacándose las goleadas de Francia (7-1 a Ucrania) e Italia (6-0 a Moldavia). Además, España y Portugal no se sacaron ventajas e igualaron 0-0, mientras que Alemania no pudo con Turquía: empataron 3-3. El resto: Polonia 5-1 Finlandia, Holanda 0-1 México, Montenegro 1-1 Letonia, Austría 2-1 Grecia y Suiza 1-2 Croacia. Hoy habrá otros tres partidos: Rusia vs Suecia (13.15, ESPN), Bélgica vs Costa de Marfil e Inglaterra vs Gales. EUROCOPA Hoy se disputarán ocho partidos correspondientes a los playoffs clasificatorios a la Eurocopa: Georgia vs Bielorrusia, Bulgaria vs Hungría, Islandia vs Rumania, Bosnia vs Irlanda del Norte, Eslovaquia vs Irlanda, Noruega vs Serbia, Escocia vs Israel y Macedonia vs Kosovo. VICTORIA XENEIZE En un amistoso disputado ayer, Boca Juniors venció 2-0 a Argentinos Juniors con goles de Franco Soldano y Agustín Obando. El Xeneize, que estaría cerca de incorporar a Damián Batallini (delantero del Bicho), no presentó a sus principales figuras. GOLAZO DEL PIPITA Después de haber fallado un penal en su debut, Gonzalo Higuaín se redimió con su nuevo equipo, Inter Miami, al marcar un golazo de tiro libre para la victoria 2-1 sobre New York Red Bull. Después de comenzar perdiendo, el también argentino Matías Pellegrini estableció el empate transitorio y a nueve minutos del final, "Pipita" estampó el 2-1 con un brillante remate. CAYÓ EL MINEIRO Por la 14ª fecha del Brasileirao, Atletico Mineiro perdió anoche 2-1 como visitante ante Fortaleza. Igualmente, el equipo que dirige Jorge Sampaoli se mantiene como líder del certamen con 27 puntos, aunque se le acercaron Flamengo (le ganó 3-0 a Sport Recife) y San Pablo (3-0 a Goianiense), que suman 24 y 23, respectivamente. En tanto, Inter de Porto Alegre puede llegar hoy a 25 si derrota a Bragantino como visitante.



Breves: Deportivas

8 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar