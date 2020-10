A último momento hubo acuerdo y los Petroleros levantaron el paro

Este jueves, la huelga general en refinerías y depósitos parecía inevitable. Pero al cierre de esta edición la Federación y los empresarios llegaron a un acuerdo y la medida de fuerza fue suspendida. Hasta ayer en horas de la noche las refinerías y depósitos de combustible de todo el país vivieron momentos decisivos durante los que negociaciones privadas y una audiencia final en el Ministerio de Trabajo intentaban frenar la huelga general convocada por petroleros ante la falta de acuerdo paritario. Finalmente, esas charlas a contrarreloj lograron evitar la medida de fuerza, si bien todavía la puja salarial todavía no fue resuelta de manera definitiva. Según pudo confirmar La Auténtica Defensa de fuentes del gremio petrolero local al cierre de esta edición, la convocatoria al paro general, lanzada en horas del jueves al mediodía, se levantó tras un acuerdo a último momento con la Cámara Industria del Petróleo (CIP) respecto a la pendiente paritaria 2019. Las audiencia programada para este jueves tomaba la posta de lo que habían sido la charlas del miércoles en la mesa del Ministerio de Trabajo de Nación, pero pese al inminente vencimiento de la conciliación obligatoria, durante casi todo el día no hubo acercamientos. "La situación sigue estancada, la verdad no hemos avanzado absolutamente nada con respecto a lo que estamos pidiendo", reconoció el propio Pedro Milla, líder de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustible, en contacto con Radio La Plata durante el día. La Federación había rechazado la propuesta de la CIP, consistente en cifras no remunerativas: a cuenta de la inconclusa paritaria 2019, el ofrecimiento fue de 13.5 por ciento en suma fija desde octubre, con incorporación al básico recién en abril del año próximo, y 50 mil pesos en dos cuotas a pagarse durante noviembre y febrero correspondientes al período 2020. "Hemos rechazado contundentemente porque la verdad son paritarias de porcentajes las que siempre hemos llevado a cabo con la industria", manifestaba Milla. Y con respecto a los 50 mil no remunerativos, dijo que "si acepto esta parte de la propuesta empresaria, en el final del camino cuando tenga que discutir paritaria 2021 voy a estar un 40 y pico por ciento por debajo de los salarios que hoy tenemos. Estamos muy complicados". Pero a pocas horas del comienzo del paro, la CIP cedió y otorgó 13,5 por ciento de aumento retroactivo a septiembre para cerrar la paritaria del año anterior, y se comprometió a revisar las actualizaciones 2020 en un plazo no mayor a los 30 días. "Si bien no significa un cierre de la paritaria, se dio un paso importante en la recomposición de los salarios por la paritaria 2019 con un aumento a cuenta y pasando a un cuarto intermedio para discutir la paritaria del corriente año", expresó Milla una vez conocido el acuerdo. Milla destacó que el esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores a quienes llamó "a no bajar los brazos y seguir luchando por nuestros salarios. Lo importante hoy es que logramos que los ítems de convenio contemplen el 2019".

El conflicto ha sido superado y las refinerías trabajarán normalmente hoy en todo el país.





Milla destacó que el esfuerzo y compromiso de todos los trabajadores a quienes llamó “a no bajar los brazos y seguir luchando por nuestros salarios..."



A último momento hubo acuerdo y los Petroleros levantaron el paro

