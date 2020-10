La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 09/oct/2020 Choque, fuga y una patente







Fue en la Av. 6 de Julio y Viola. El auto escapó, pero quedó tirada una patente. Dos jóvenes que circulaban en una moto Suzuki AX100 por la Av. 6 de Julio colisionaron ayer con un Ford K en las inmediaciones de la intersección con la calle Viola. Fruto de la caída, ambos motociclistas sufrieron varios golpes por los cuales debieron ser trasladados por el SAME hasta el Hospital San José. Cuando llegaron los efectivos del Comando Patrulla y personal de la Dirección de Tránsito hasta el lugar, el auto que participó del accidente ya no estaba. Pero una de sus patentes quedó tirada sobre el pavimento.

Fruto de la colisión, los dos jóvenes motociclistas sufrieron lesiones y fueron trasladados hasta el Hospital San José.

#Dato choque y fuga en Av. 6 de Julio y Viola, los dos jóvenes que circulsban en la Suzuki AX100 , con golpes varios fueron trasladados por ?? SAME al hospital. CP ?? Zona 5 y Dirección de Tránsito buscan al Ford Ka gris que perdió la chapa patente y se dio a la fuga pic.twitter.com/Yf1NyOg6Bs — Daniel Trila (@dantrila) October 8, 2020

Choque, fuga y una patente

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar