Pacientes sin cobertura podrán realizar prácticas de laboratorio sin ser derivados

La Secretaría de Salud firmó un convenio con el Centro Distrito V de la Federación Bioquímica de la Provincia para garantizar el acceso a estudios que no se realizan en el Hospital Municipal. De esta manera, ya no serán necesarias las derivaciones a centros de salud de CABA u otros de mayor complejidad. La Secretaría de Salud del Municipio firmó un importante convenio con el Centro Distrito V de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires que optimiza las prestaciones para aquellos pacientes que no poseen cobertura. Esta iniciativa fue impulsada en 2019 por el anterior secretario de Salud, Ernesto Meiraldi, y continuó con las gestiones de su par, Cecilia Acciardi. El objetivo es fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud, basándose en los principios de universalidad, accesibilidad y equidad. En este sentido, se firmó un acuerdo con una política de cooperación que permitirá mejorar y ampliar el sistema de salud local. Tras la rúbrica de este acuerdo, pacientes sin cobertura podrán acceder a prácticas de laboratorios que son necesarias para ciertos diagnósticos. Se trata de aquellos estudios que no se realizan en el Hospital Municipal. "Con este convenio, estamos permitiendo que gran parte de la población cuente con el acceso a determinadas prácticas en la ciudad evitando así las derivaciones a hospitales de CABA u otros centros de salud con mayor complejidad", detalló la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi. La secretario explicó además que "las prácticas que se suman gracias a la firma de este convenio son, entre otras, TSH, T4 e inmunoglobulinas que se solicitan ante algunos cuadros específicos". "Para nosotros es un orgullo poder articular con laboratorios de nuestra ciudad, lo que significa claramente una ampliación en la cobertura para la comunidad de Campana. Estamos muy agradecidos al distrito de bioquímicos porque es una contribución solidaria", cerró Acciardi. Los laboratorios incluidos en el acuerdo son Colombi, Giannoni - Gaita, Girardi - Fernandez, Martino-Pavese, Nabais Robalo - Ríos, Quinodoz, Rimoli, Zanotto y Bianchi.

Funcionarias del área de salud del Municipio destacaron la importancia del convenio.





La Secretaria de Salud, Cecilia Acciardi celebró el acuerdo.



Pacientes sin cobertura podrán realizar prácticas de laboratorio sin ser derivados

