Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LES FALTÓ EL TOQUE FINAL "Hace tres meses que la calle Margariño, mano derecha está hecha un desastre. Pasaron, limpiaron las zanjas y dejaron el barro arriba de la calle pero mandan las boletas a cobrar. Los vecino llaman para reclamar y no atienden" escribe Haydee. ¡VECINO AGRADECIDO! "Plaza Italia. Pérdida reparada. Muchas gracias!!" muestra Susana. PIDEN APERTURA DE CALLE "Calle Cándido Cabrera, retorno del cementerio. Y... para cuando la reapertura??? Pasan los días y no se habilita. La vuelta que hay que dar para volver del cementerio es enorme y peligrosa. La gente de Municipalidad no está enterada que hay un complejo habitacional y que para ir al centro los habitantes tienen que ir hasta panamericana, bajar y subir nuevamente a ruta 6??" escribe Juan. SON BUENAS #Dato personal de Municipalidad de #Campana realizó el franjeado de sendas peatonales y pintado de cordones y rampas a lo largo de la Av. Varela y sus intersecciones. pic.twitter.com/cYkBqYsIOl — Daniel Trila (@dantrila) October 8, 2020

