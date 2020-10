P U B L I C







Arturo Remedi

Sin embargo no se actúa en consecuencia y se "desmiente" la realidad. Fuentes bien informadas del Sanatorio Vandor de la UOM en Campana, dejaron trascender el 7 de octubre, que "el Sanatorio está lleno…en todo lo relativo a Covid…la terapia, la internación por cuadros más leves e incluso para los casos de aislamiento". Por otras fuentes externas se pudo saber también que, en algunos casos, pacientes que ingresan con patologías compatibles con Covid (insuficiencia respiratoria por ejemplo) deben esperar cama para internarse en las áreas de acceso del Sanatorio. Pacientes que estaban en el TRIAGE del Sanatorio Vandor, por tener síntomas de Covid comentaron que "… en el Hospital no me atendieron… porque como tengo obra social me mandaron para acá…". Otros pacientes, con una obra social gremial, (de los trabajadores de la industria del Fósforo), exponían su angustia: "…nos dijo la médica del TRIAGE que nos revisó recién (eran un matrimonio adulto mayor) que a uno de nosotros nos debe hisopar…nos sale $6500, que no tenemos…la obra social nuestra, nos dicen aquí, no tiene convenio con la UOM…". Otras fuentes consultadas aseguran que "… también en el Hospital San José la situación es parecida, con un poco mas de alivio en UTI, pero con saturación en las otras áreas…a veces hay pacientes en los pasillos a la espera de conseguir lugar de internación". En tanto en la Clínica Delta fuentes de la más alta responsabilidad de la institución informaron que "…la semana pasada la Clínica estuvo muy complicada… esta semana estamos un poco mejor…estimamos que hay muchísimos pacientes contagiados por fuera de los registros…sin embargo lo positivo es que la mayoría son casos leves…el virus parece haber bajado su índice de letalidad…". Estadísticas y discurso Por otro lado la Secretaria de Salud de Campana informó este miércoles 74 contagios, habiendo 662 activos y contabilizando en total desde el inicio de la pandemia 57 personas fallecidas. Los casos totales llegaban a 2538 contagiados. Al 9 de setiembre el número de casos totales había llegado a 1.384. Es un aumento de 1154 casos en 30 días. Se debe tener en cuenta también, como un dato negativo importante, el fallecimiento de 15 personas en las últimas dos semanas. La mejor disponibilidad de UTI del Hospital San José en estos últimos días (y también en otras oportunidades anteriores) se debe a la peor de las razones: se liberaron camas porque los pacientes fallecieron. No es una "solución "aceptable Teniendo en cuenta estos datos de la realidad es incomprensible el "discurso "del Intendente Abella pidiendo a Provincia pasar a Fase 5 o apurando también para que los alumnos de los últimos años vuelvan a clases presenciales entre otras medidas". Al respecto Rita Irigoyen destacada psicoanalista de nuestro medio asegura que "…en psicoanálisis los profesionales del rubro utilizamos el término desmentir. El ser humano necesita a veces desmentir la realidad que lo desborda. Sabemos que hay enfermedades y muerte, entonces desmentimos para no paralizarnos. Pero otra situación es no percibir y negar, para inducir a una visión edulcorada, "rosa" de la realidad. En ese sentido la desinformación se puede asimilar a una forma de violencia simbólica" concluyó Irigoyen. En este caso, esa situación, sería llegar a un colapso del sistema de salud de Campana.



Opinión:

Altos niveles de ocupación en el sistema de salud de Campana

Por Arturo Remedi

