"Los aumentos de tasas son un abuso para los vecinos de Campana"

Los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford presentaron un proyecto para limitar los aumentos de Tasa de Servicios Generales y pedir que se informe de qué manera fueron calculados. "Desde que se aprobó la nueva Ordenanza Fiscal e Impositiva señalamos que se iban a venir fuertes aumentos de las tasas municipales. Esta ordenanza establece que por la Tasa de Servicios Generales (Barrido y Limpieza) no se puede pagar más del 1% por año de la valuación fiscal fijada por ARBA", explicaron. "En consecuencia cuando se trataron esas Ordenanzas hicimos un cálculo para un caso testigo, y los dio que respecto a la Ordenanza anterior el aumento no debería exceder del 66%". "Sin embargo hay muchos vecinos que recibieron aumentos muy superiores, por ejemplo del 80%, y en otros casos los aumentos fueron del 300% y hasta del 400%". "Esto es un claro abuso para los vecinos de Campana que deben sufrir estos fuertes aumentos, aplicados por funcionarios que no son de Campana. Además, debemos recordar que hoy los impuestos los debería calcular la llamada Secretaría de Ingresos públicos, que nadie quien es el funcionario a cargo. También está vigente la Ordenanza que creo la Agencia de Recaudación que quedó en un limbo, dados todos los problemas jurídicos que tenía cuando se creó". "Podemos entender que hay inflación y que hace falta algún ajuste de las tasas, pero no se pueden permitir estos aumentos descomunales, especialmente cuando los ingresos de la gente están muy resentidos. Tampoco hay que olvidarse que las tasas son retributivas de servicios que presta el Municipio por lo tanto tiene que haber una relación razonable entre lo que se paga y el servicio que se presta, y hay muchos vecinos que reciben un servicio deficiente". "Por eso pedimos que como primera medida y de manera provisoria se aplique el tope de ese 66% original que habíamos calculado mientras el Departamento Ejecutivo informa de qué forma calcularon los impuestos". "Esta información la solicitamos porque además el Departamento Ejecutivo tiene muchas facultades delegadas ilegales para calcular impuestos sin pasar por el Concejo Deliberante por ejemplo fijar coeficientes correctores", concluyeron.



