El amor verdadero

Frente al mar una petición elevé al cielo, quizás fue mi último clamor al borde de la resignación. Un verano encantador, con mi niño caminando por peatonales y pisando la arena de la playa, solo me faltabas vos.

Alguna vez dije que enamorarse en estos tiempos hostiles y modernos conduce sólo a vivir efímeros momentos. Incapacidad de amar, materialismo y prejuicios triunfan en una sociedad individualista donde el amor se viste de espejismos y de apariencias. Sexo sin amor, se busca la zona de confort, las personas se ponen precio, se vende la dignidad y se hipoteca la felicidad. Hoy mi esperanza se abraza con mi Fe. Ambas están basadas en convicciones y en certezas. Saber esperar y comprender los propósitos de Dios desgasta cuando nos empezamos a comparar con los demás. Vemos a nuestro alrededor la felicidad de otros, no entendemos que es sólo cuestión de tiempo.

El amor no es un sentimiento porque los sentimientos van y vienen. El amor no es magia, el amor es la construcción de un vínculo, es regar la planta de a dos, es perpetuar la integridad, es la máxima expresión del respeto y de la confianza. Es cumplir con un pacto, es más que una promesa, es un compromiso que debe atravesar la salud, la enfermedad, el éxito y la adversidad. Esta vez es con Dios hemos dicho, esta vez los cimientos los construiremos sobre la roca sólida que es Jesús, esta vez la semilla cayó en tierra fértil.

La palabra de Dios dice "no unais con yugo desigual" ¿qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué asociación puede existir entre la justicia y la iniquidad? Aprendimos de los errores del pasado, no queremos repetir historias de fracasos familiares, anhelamos ser un testimonio viviente, cartas leídas y ser de bendición. El que comete adulterio es falto de entendimiento, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Mujer virtuosa ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, el corazón de su esposo en ella está confiando.

El falso amor (decadente) de la posmodernidad es superficial, lleva a las personas a potenciar egos, narcisismo y excesiva autosuficiencia. Especialistas en guerra fría, en hacer la psicológica, quienes no aman siembran incertidumbres nocivas y juegan con los sentimientos de las personas.

Está muy de moda el aprender a soltar, pero se nos olvida el reparar, cuidar, amar y no salir huyendo cuando hay complicaciones. Cuando el amor no es recíproco se debe recoger la dignidad y seguir el camino. Es difícil que alguien te rompa el corazón, generalmente somos nosotros tratando de meterlo a la fuerza donde sabemos bien que no cabe y en consecuencia llegamos a la decepción.

Campana es una ciudad donde prolifera el estereotipo de personas que eligen perpetuar la hipocresía y las apariencias, permiten la infidelidad, dañan a sus hijos con su doble moral, deben sostener la mentira para continuar viviendo en el autoengaño y en círculos viciosos. No te acostumbres a lo que no te hace feliz, alejarse también cuenta como una verdadera prueba, la del amor propio y de la autoestima. Todos dicen que el amor duele, pero eso no es cierto. La soledad duele, el rechazo duele, perder a alguien duele. Todos confunden estas cosas con el amor, pero la realidad es que el amor es la única cosa en este mundo que cubre todo el dolor y hace sentir a alguien maravilloso otra vez, eso sí pongamos a Dios en primer lugar y lo demás vendrá por añadidura, algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para alguien más.

Todo lo que has hecho con amor, desinterés y sinceridad regresará a ti, no importa cómo te paguen los demás, las bendiciones vienen de Dios, y no llenarán tu ego, sino tu corazón. "Si no vienes de una familia feliz, haz que una familia feliz venga de ti, rompe el ciclo", el tiempo pasa rápido, la vida se nos pasa y la vivimos mal es tiempo de creer que podemos ser felices y que podemos volver a amar. Hay personas solteras y casadas que se involucran con personas que tienen parejas, generan conflictos y ruina, no se puede construir amor sobre los escombros de otros. De eso no se vuelve más y la vida se lo cobra.

El amor verdadero no destruye familias, romper matrimonios y tener doble vida no tiene nada que ver con el amor, utilizar a los hijos para dañar a la ex pareja no es amor, quienes obran así tarde o temprano lo pagan de la condena social, nadie sale ileso, algún día tendremos que rendir cuentas con Dios.