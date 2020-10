P U B L I C



VUELTA CON SEMÁFORO El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que en el Consejo Federal se aprobó un sistema de regreso a clases que permitirá que cada jurisdicción decida ese paso, en base a un "semáforo" de riesgo. "Se aprobó por unanimidad una resolución que permite proyectar actividades escolares", explicó Trotta tras el encuentro que encabezó vía virtual con los ministros del área de todo el país. Esto significa que de ahora en más el Gobierno nacional ya no tendrá la última palabra en la autorización de los protocolos para el regreso a las clases presenciales sino que quedará en manos de cada jurisdicción de acuerdo a una "guía epidemiológica" aprobada este jueves por el Consejo Nacional de Educación. No obstante, en aquellos distritos donde efectivamente pueda darse el regreso a las aulas, no se retornará inmediatamente al cuadro de situación previo a la pandemia, sino que asistirán grupos reducidos de forma alternada, y solamente de cursos pertenecientes a los últimos años de cada ciclo. PLIEGOS APROBADOS El bloque de senadores del Frente de Todos logró aprobar 28 pliegos de jueces y fiscales mientras que en Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal votaron divididos. Los pliegos, que fueron dictaminados días atrás por la Comisión de Acuerdos en una serie de audiencias a las que la oposición se negó a asistir, resultaron aprobados con 40 votos afirmativos, cuatro negativos y 16 abstenciones. Posteriormente, fue aprobada por unanimidad con 63 votos la denominada "Ley Yolanda" sobre capacitación en materia medioambiental para los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado. SIGUE. SUBIENDO El dólar blue tocó un nuevo máximo histórico de $157 y la brecha con el mayorista superó el 103%, mientras el Banco Central vendió entre 15 y 20 millones de dólares para abastecer la plaza cambiaria. El tipo de cambio en el circuito financiero informal escaló por tercer día consecutivo, en medio de un clima de cautela y una presión que no cede tras las nuevas medidas económicas. El dólar paralelo tocó un nuevo máximo y acumuló un incremento de $7 en lo que va de la semana. HELICOPTERO IN FRAGANTI Un helicóptero que pertenecería al Ministerio de Seguridad bonaerense y ocho aeronaves más fueron encontradas en un aeródromo de Paraguay durante un allanamiento realizado en la ciudad de Areguá. Según informó la prensa de ese país, el procedimiento liderado por agentes Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional paraguaya en conjunto con la Fiscalía a cargo del fiscal Marcelo Pecci, se realizó este jueves por la tarde en el aeródromo Arrayán, ubicado a un poco más de 20 kilómetros de Asunción. En el lugar, los investigadores encontraron ocho aeronaves, varias de ellas con matrícula argentina, y entre ellas había un helicóptero que pertenecería al Ministerio de Seguridad bonaerense. NOBEL PARA POETISA La Academia Sueca distinguió a la poetisa estadounidense Luise Glück con el premio Nobel de Literatura 2020. La autora ya recibió varios premios de prestigio, entre ellos el Pulitzer, en 1993, y el National Book Award de 2014. De acuerdo con la Academia Sueca, en sus obras se destaca un claro esfuerzo "por la claridad". El crítico Peter Stitt la calificó como "una de las voces poéticas más importantes de nuestro tiempo". El secretario permanente de la Academia, Mats Malm indicó que la autora se mostró "feliz y sorprendida" al recibir la llamada que le anunciaba ser la elegida para recibir este galardón.



9 de Octubre de 2020

