Ayer se reportó el primer caso en Florentino Ameghino. "No podíamos ser el único distrito en el mundo que el virus no nos visitara", dijo ayer el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, al confirmar el primer contagio de Covid-19 en ese municipio. "Era cuestión de días, era inminente", lamentó el jefe comunal de esta ciudad ubicada en la ruta 188, entre General Villegas y Lincoln. En conferencia de prensa, Tellechea remarcó que estos siete meses sin positivos le permitió al equipo de salud prepararse para este momento ("se realizó un trabajo impresionante"), al tiempo que pidió "solidaridad y empatía" entre los vecinos para no caer en "la discriminación" hacia quienes se contagien. "Quien padece la enfermedad no lo hizo voluntariamente, debemos sacar lo mejor de nosotros para acompañar al paciente y a la familia. Que no los invada la paranoia, debemos mantenernos tranquilos. La conciencia social y la responsabilidad individual nos van a permitir controlar el virus. Si nos cuidamos, lo vamos a superar", cerró Tellechea. Con este contagio confirmado en Florentino Ameghino, solo quedan dos ciudades de la provincia de Buenos Aires que todavía se mantienen libres de coronavirus: Adolfo Alsina y Rauch. "Hay un 50% de suerte y otro porcentaje que tiene que ver con un trabajo muy fuerte de control en los accesos, de indicación y acompañamiento de aislamientos. A la fecha, más de dos mil personas cumplieron con 14 días de aislamiento por venir de lugares definidos como de circulación o de otros en los que los casos estaban en marcado crecimiento", explicó el jefe comunal de Adolfo Alsina, Javier Andrés. Por su parte, el intendente de Rauch, Maximiliano Suescun, indicó que también trabajan especialmente con aquellas personas que ingresan "de otros municipios" y que para ello han adquirido tests serológicos a los fines de "minimizar el riesgo" de contagio. A principios de octubre había un cuarto municipio bonaerense que se mantenía "invicto" de coronavirus: General Pinto. Sin embargo, el pasado sábado, el intendente Alfredo Zavatarelli confirmó el primer contagio local. Desde entonces, ya son 12 los casos totales en esta pequeña localidad bonaerense ubicada también sobre la ruta 188, entre General Villegas y Lincoln, al igual que Florentino Ameghino.

