SINCRONARIO DE 13 LUNAS

Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. Mago visiones internas, profundas, autoconocimiento, poder interior, percepción, activa los dones que traemos de nacimiento, Energía atemporal

DÍA 75 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 20 - LIMI. 6TO DE LA TERCER SEMANA (AZUL) DE LA LUNA ELÉCTRICA DEL VENADO.

LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR-LIBERA. HEPTADA 11 - LA PACIENCIA TRANSFORMA LA CONDUCTA.

Kin 194 - Mago 12 guiado por el Enlazador de Mundos.

El Mago es una Energía atemporal, aquellas donde el ego y las emociones negativas se esfuman, como por arte de magia. Nos hace vivir en momento presente. Es la intuición y la percepción, ¡El tercer ojo activado!

Hoy algo sucederá si te conectas con tu Mago interior.

La antena para atraer los poderes de los grandes seres iluminados, de los grandes espíritus está activada.

Hoy tenemos el poder de reconocernos internamente, y nos avisa que todavía no es tiempo de poner la luz de giro y pegar la retirada, No nos dejemos influenciar por el entorno para abandonar el camino, todavía no es tiempo, LA META ESTÁ CERCA.

Día para dar gracia a la tierra, para agradecer estar aquí y ahora aunque muchas veces quisiéramos que pare el mundo, bajarnos de él y del año 2020.

Especial jornada para limar asperezas, sobre todo con la familia, y gente que es de nuestro entorno más cercano y con las cuales haya alguna astilla ahí, lastimando la relación.

Al Mago 12 lo guía el Enlazador de Mundos, que ayuda a poner fin a este ciclo de diferencias, entender que somos distintos y eso es parte del aprendizaje. Además el Enlazador aporta su sensibilidad para poder conectar con otras esferas. ¡Así que hoy visión percepción, intuición, todo junto, a disposición!

Obviamente esas son capacidades que disponemos todos pero que acceden los que están más alineados con su misión, en eje y en conexión con la fuente, con el cosmos, con las energías gestoras, de donde todo sale.

Día para tender una mano, para aprender a poner límites, para no inmolarse en el dar. APRENDER A DAR Y A RECIBIR. Pedir ayuda no significa ser débil, es saber generar el circuito, el ida y vuelta para que la Energía no se corte.

Hoy todo puede suceder, la magia se respira. Ponete el cinturón de seguridad que las energías se aceleran. Lo mejor está por venir.

¡Piensa mágicamente y la magia se hará en tu vida!

