Fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB), se celebra desde el 2000.El objetivo es concientizar a las personas sobre los diferentes afecciones visuales, sus tratamientos y como casi todos son prevenibles o curables, evitando así que el paciente pierda totalmente la capacidad de ver. Según la OMS hay 180 millones de personas con algún tipo de discapacidad visual, de los cuales entre 40 y 45 millones son ciegos. Y la proyección para el 2020 era la duplicación de estas cifras. El 80 % de los casos de ceguera que existen, se podrían haber prevenido, diabetes, hipertensión, tumores, maculopatia relacionada a la edad; el 20 % se pueden evitar accidentes, infecciones y el 60%, cataratas, miopía hipermetropía, astigmatismo tiene algún tratamiento o cirugía que lo corrige o le devuelve la visión. ¿COMO PUEDO CUIDAR MI VISIÓN? - Realizar una consulta con el oftalmólogo, por lo menos una vez al año, para control. - No te olvides de usar tus lentes de sol, cuando te expongas a él. - No te olvides de consumir alimentos verdes, zanahorias, naranja, porotos, almendras. - Evita consumir altas cantidades de azúcar. - Evita consumir alimentos altamente procesados. - Usar los lentes con la corrección adecuada para la actividad que realizan. - Mantén una distancia adecuada con las computadoras y con los dispositivos móviles - Haz descansos intermitentes. - No fumar o evita el contacto con el humo del cigarrillo. - Ten cuidado al maquillarte. - Si usas lentes de contacto, haz lo de forma adecuada. - Evite fregarse los ojos con las manos sucias. - Aumenta las horas de sueño reparador. - Cuida la visión de los más pequeños, con controles regulares. - Aumenta el ejercicio. Ten en cuenta que gracias a nuestra visión percibimos el 80% del mundo que nos rodea. Si te interesa como podes cuidar tu visión, acércate a Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar



El 8 de octubre se celebra el Día Mundial de la Visión

