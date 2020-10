Club Ciudad de Campana

Estamos en contacto hoy más que nunca. Youtube: Club Ciudad de Campana. Instagram: @clubciudaddecampana y Facebook: Club Ciudad de Campana PROMOCIONES 2020 La Comisión Directiva del tricolor comandada por su presidente, el Sr. Roberto Pérez preparó beneficios para que los socios puedan disfrutar y en forma de agradecimiento a aquellos que estuvieron presentes cuando la institución más lo necesitaba. Además, el Club situado en Chiclana 209, lanzó la siguiente promoción para futuros socios que está vigente desde el 1ro de septiembre; se pueden asociar tres personas de las cuales una sola de ellas tiene que abonar la cuota de inscripción. Para más información los socios pueden solicitar una reunión personalizada en nuestra secretaria por los siguientes medios: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Mail: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. ESCUELA DE HOCKEY Les informamos los horarios de esta actividad física al aire libre. - Turno 1: Martes y Jueves de 17:00 a 18:30 hs. Prof. Romina Catardi. - Turno 2: Martes y Jueves de 17:15 a 18:45 hs. Prof. Belén Orozco y Fátima Tenembaum. - Turno 3: Martes y Jueves de 19:00 a 20:15 hs. Prof. Solange Dolce. - Turno 4: Martes y Jueves de 19:15 a 20:30 hs. Prof. Facundo López. - Turno 5: Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 hs. Prof. Belén Orozco y Catalina Arrambide. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 560223 (Prof. Romina Catardi). Para más información comunícate con la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Mail: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. GIMNASIO DE FITNESS Desde el próximo Martes 13 de octubre se incorporarán nuevas actividades para realizar en el club al aire libre. Las mismas son: - Ciclismo: lunes, miércoles y viernes 18:30 hs. - Stretching: lunes y viernes 15:00 hs. - Actividad Física Para Adultos: Miercoles 15:00 hs. - Body Pump: Miércoles 20:00 hs. - Localizada: Martes y Jueves 15:00 hs. - Ritmos Latinos: Martes y Jueves 17:30 hs. - Body Pump: Martes y Jueves 18:30 hs. - Funcional: Martes 20:00 hs. - Hitt: Jueves 20:00 hs. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 497921 (Prof. Ricardo Cecilia Sibilin). Para más información comunícate con la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Mail: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas. BÁSQUET Les informamos los horarios de esta actividad física al aire libre. - Categoría Sub 13: Lunes y Miércoles 16:00 a 17:30 hs. Entrenador: Ignacio Novoa. - Categoría Sub 15: Lunes y Miércoles 18:00 a 19:30 hs. Entrenador: Germán Género. - Categoría Sub 17: Martes y Jueves 16:30 a 18:00 hs. Entrenador: Eliseo Iglesias. - Categoría Sub 19: Martes y Jueves 10:30 a 12:00 hs. Entrenador: Martín Trovellesi. Para participar de esta actividad se deberá sacar turno previamente y solicitar el protocolo al teléfono +54 9 3489 657755 (Prof. Martín Trovellesi). Para más información comunícate con la secretaria del club: Teléfono: (03489) 422881 Interno 105. Mail: info@ccc.org.ar/monicag@ccc.org.ar Presencialmente de Lunes a Viernes de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas.

CAMBIAMOS PARA VOS Desde el pasado lunes 7 de septiembre tenemos una nueva distribución de las oficinas administrativas para atender las necesidades de cada uno de los socios y futuros socios de nuestra institución. Sus nombres son: Deportes y Comunicación Esta es la primera oficina al entrar al club, la misma tendrá a su cargo las áreas de; deportes, prensa, comunicación y recursos humanos. Cobranzas Esta es la oficina del medio, la segunda al entrar al club. En la misma solamente los socios podrán hacer los pagos de las cuotas sociales, deportes y alquileres de salones. Secretaría Esta es la tercera oficina al entrar al club. En la misma se realizará una atención personalizada a aquellos socios o futuros socios que quieran solicitar información sobre cualquier servicio/actividad del club.

Escuela de Hockey, Gimnasio de Fitness y Básquet al aire libre

