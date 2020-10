Desde las 9.50, el Peque enfrenta a Nadal por un lugar en la final de Roland Garros. La rosarina se quedó ayer en semifinales al perder sin atenuantes ante la polaca Iga Swiatek Con un tenis avasallante, la polaca Iga Swiatek (19 años) le puso punto final al sueño que ha vivido Nadia Podoroska (23) en este Roland Garros: con un contundente 6-2 y 6-1 eliminó a la rosarina y alcanzó su primera final de Grand Slam después de haber cedido apenas 23 games en seis encuentros y dejando en el camino a jugadoras de la talla de Simona Halep y Marketa Vondrousova (ninguna de las dos pudo ganarle más de tres games tampoco). "No fue el mejor partido que jugué, pero Iga jugó muy bien. No estuve cómoda, ella tuvo el mérito, no me dejo jugar. Estuve siempre incómoda. La realidad es que ella hizo un gran partido y yo no", comentó la argentina. La derrota, igualmente, no opaca para nada la actuación de Podoroska, quien logró ocho victorias en el certamen: tres en la clasificación y cinco en su primera experiencia en un cuadro principal en París. "El torneo y estas tres semanas que estuve en Paris fueron muy positivas. El resultado de hoy no va a cambiar todo eso", remarcó. Esto le permitirá meterse por primera vez entre las 50 mejores del ranking mundial y, además, le dará estabilidad económica y un nuevo panorama para desarrollar su carrera. Sin embargo, Nadia afrontará esta nueva realidad con los pies en la tierra. Lo demostró ayer, en la conferencia de prensa tras la derrota: "Para mí va a ser casi todo igual, mis entrenamientos, mis ganas de mejorar. Voy a seguir igual, mi vida va a ser básicamente la misma. Voy a poder jugar mejores torneos, con otras rivales, voy a estar más holgada de dinero para poder elegir a que torneos ir, pero va a ser lo mismo", explicó. La final femenina se disputará el sábado entre Swiatek y Sofia Kenin, quien ayer venció a la checa Petra Kvitova por 6-4 y 7-5. La polaca y la estadounidense tienen un único antecedente, también en Roland Garros, pero por la tercera ronda del certamen Junior de 2016, cuando Kenin se impuso 6-4 y 7-5. Tras la eliminación de Podoroska, el tenis argentino todavía tiene un sueño más en Roland Garros: Diego Schwartzman disputará hoy su primera semifinal de Grand Slam. Su rival será ni más ni menos que Rafael Nadal, quien acumula 12 títulos en el polvo de ladrillo parisino, donde solo ha sufrido dos derrotas en su historia (Robin Soderling y Novak Djokovic). El Peque y el español tienen dos antecedentes importantes de cara al duelo que se jugará hoy desde las 9.50 (hora argentina). En 2018, por los Cuartos de Final de Roland Garros, el argentino logró pellizcarle el primer set, pero no le alcanzó y Nadal se impuso 4-6, 6-3, 6-2 y 6-2. Y veinte días atrás, en los Cuartos de Final del Masters 1000 de Roma, en el décimo enfrentamiento entre ambos, Schwartzman logró su primera victoria sobre el manacorí al superarlo 6-2 y 7-5. A esta semifinal, el argentino llega luego de la épica batalla que le ganó al austríaco Dominic Thiem en más de cinco horas de juego. En cambio, Nadal tuvo menos trajín en los Cuartos de Final, instancia en la que superó en sets corridos al italiano Jannik Sinner. La otra semifinal masculina la disputarán el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el griego Stefanos Tsitsipas. Se medirán a continuación del duelo Schwartzman-Nadal, también en el estadio Philippe Chatrier.

SERÁ EL QUINTO DUELO ENTRE SCHWARTZMAN Y NADAL EN GRAND SLAMS. EN EL ÚLTIMO DUELO ENTRE AMBOS, EL PEQUE SE IMPUSO 6-2 Y 7-5 EN EL MASTERS 1000 DE ROMA.



Tenis:

Schwartzman va hoy por el sueño que se le truncó a Podoroska

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar