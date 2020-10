P U B L I C



Al mismo tiempo, evalúa posibilidades para sumarse al ProCar 4000 o el Top Race. Mientras, el último domingo participó de la fecha de la Copa Rotax Buenos Aires. La gran mayoría de los pilotos del automovilismo nacional están atravesando un momento complicado por dónde se lo mire. Y dentro de este contexto, Juan Carlos Bava no es la excepción. Actualmente, el zarateño está viendo cuáles serán los próximos pasos de la actividad y, en particular, del Turismo 4000 Argentino que no ha definido claramente el camino a seguir en lo que resta del año Carly no solo espera saber cuándo se reiniciaría la divisional, sino también de qué manera; principalmente, cómo se intentará resolver un año del calendario en tan poco tiempo, una situación que provoca dudas desde lo económico. Mientras tanto, Bava cuenta también con la posibilidad de llegar al ProCar 4000, pero, aunque el equipo no ofrece reparos al respecto, desea esperar y ser respetuoso de la categoría en la que viene participando, algo que siempre lo caracterizó. También recibió una buena propuesta del Top Race, divisional en la que ya hizo algunas carreras A la espera del momento para tomar esa definición, el pasado fin de semana Bava se volvió a subir a su karting para participar de la segunda fecha de la temporada de la Copa Rotax Buenos Aires, como para estar en estado físico acorde. El zarateño corrió en la clase Master Max: fue 20º en la clasificación (lo complicó una falla), 20º en la primera manga (toque de por medio, que derivó en su exclusión), 6º en la segunda manga (tras gran remontada) y 18º en la Final, carrera en la que un choque lo sacó de pista (otro karting se le subió encima). Tras esta experiencia, ahora aguarda novedades para definir su futuro. Su Ford está listo, pero como también aseguró Daniel Vidal (último campeón de la Clase 3 del Turismo Zonal Pista), Carly entiende que no están dadas las condiciones para poner en marcha el campeonato.

Bava aguarda precisiones para saber si sigue en el Turismo 4000 Argentino

