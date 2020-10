P U B L I C



Con un penal convertido por Lionel Messi, la Selección se impuso 1-0 sobre Ecuador como local en el inicio del camino a Qatar 2022. El equipo de Scaloni tuvo una floja presentación ante un rival que tampoco ofreció demasiado. El próximo compromiso será el martes ante Bolivia, en La Paz. Comenzar con el pie derecho es muy importante en cualquier camino. Y para el que comenzó a transitar la Selección Argentina anoche, más todavía. Sin embargo, el equipo que conduce Lionel Scaloni dejó una pobre imagen ante un Ecuador que ofreció también muy poco. Fue el debut en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y fue victoria 1-0, gracias a un penal que Lionel Messi convirtió a los 12 minutos de la primera mitad en una Bombonera que, tal como obliga la pandemia de coronavirus, lució vacía. El combinado nacional arrancó con energía, tratando de manejar la pelota con tranquilidad para, una vez que se pudiera verticalizar el juego, encontrar la dinámica necesaria para quebrar el abroquelado planteo ecuatoriano. Sin embargo, ese inicio no tuvo continuidad más allá de la rápida ventaja conseguida desde los doce pasos (dudosa barrida contra Lucas Ocampos). Es que Argentina no dispuso de una salida limpia del balón desde su zaga central; Paredes y De Paul se superpusieron en el círculo central y no pudieron jugar entre líneas; y algo similar ocurrió en la banda izquierda entre Tagliafico y Acuña, que no lograron desdoblarse (se sintió la ausencia de Giovani Lo Celso, quien iba a ser titular en ese sector y terminó siendo reemplazado por Acuña, que posee características similares a las de Tagliafico). Entonces no se dieron asociaciones ni tampoco hubo fluidez para avanzar ante el cerrojo dispuesto por Gustavo Alfaro, flamante DT ecuatoriano, especialista además en quitarle brillo y espacios a sus rivales. Así, el 4-3-3 que indicaba los nombres elegidos por Scaloni, terminó siendo por momentos un 4-4-2 por el retroceso de Ocampos por derecha. Y como Ecuador presentaba muchas limitaciones, el encuentro se fue tornando aburrido. Incluso, el visitante pudo haber llegado al empate en la última jugada de esa primera mitad, con una peligrosa pelota parada que causó dudas en el área chica de Armani. En el segundo tiempo, a excepción de una chance clara que el arquero Domínguez le tapó a Ocampos a los 2 minutos, la dinámica del encuentro no varió demasiado: se jugó lejos de las áreas y prácticamente no se generaron desequilibrios. Por ello, lo más inquietante llegó en los minutos finales, cuando apretado por el reloj y apoyado en algunos cambios de tinte ofensivo, los dirigidos por Alfaro presionaron sobre el área de Armani, aunque sin muchas ideas ni éxito final. De contra, con espacios, De Paul estuvo cerca del 2-0, pero su remate salió apenas ancho. "Era importante empezar ganando", afirmó Messi después del partido. La Pulga recordó que son las Eliminatorias "son difíciles" y remarcó que espera que todos los partidos de esta contienda sudamericana sean "así de duros". Igualmente, el capitán argentino, reconoció la pobre imagen que dejó el Seleccionado: "Esperábamos otra cosa del nivel de juego, pero es normal, es mucho tiempo sin estar juntos, casi un año que no jugábamos". A su vez, consideró que "la ansiedad" jugó en contra para encontrar espacios. "Lo importante es que se ganó. Hay que trabajar para seguir creciendo como lo venimos haciendo con este grupo desde la Copa América", cerró Messi. El próximo martes, Argentina tendrá su segunda presentación en estas Eliminatorias: enfrentará como visitante a Bolivia en la altura de La Paz. Un escenario que limita mucho el rendimiento de cualquier equipo y al que la Selección deberá sobreponerse de la misma manera que deberá buscar mejor funcionamiento que el mostrado anoche. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi, Lucas Ocampos y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni ECUADOR (0): Alexander Domínguez; Eirck Ferigra, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Pervis Estupiñan; Carlos Gruezo, Moisés Caicedo, Alan Franco, Renato Ibarra; Ángel Mena y Enner Valencia. DT: Gustavo Alfaro. GOL: PT 12m Lionel Messi (A), de penal. CAMBIOS: ST Preciado por Ferigra (E), 18m Gonzalo Plata por Ibarra (E), 20m Eduardo Salvio por Acuña (A), 29m Lucas Alario por Martínez (A), 33m Romario Ibarra por Caicedo (E), 37m Juan Foyth por Montiel (A) y Nicolás Domínguez por Ocampos (A) y 41m Michael Estrada por Mena (E). AMONESTADOS: Paredes y Otamendi (A); Valencia (E). CANCHA: Boca Juniors. ÁRBITRO: Roberto Tobar (Chile).

DE PAUL, PAREDES Y MONTIEL VAN AL ABRAZO CON MESSI, QUIEN MARCÓ DESDE LOS 12 PASOS. GANÓ URUGUAY En Montevideo, en el primer encuentro de estas Eliminatorias Sudamericanas, Uruguay superó 2-1 a Chile con un gol de Maximiliano Gómez en el tiempo adicionado. Antes, a los 39 minutos de la primera parte, Luis Suárez había abierto el marcador, pero Alexis Sánchez estableció el 1-1 transitorio a los 9 del complemento. Finalmente, el ingresado Gómez, con un rasante derechazo, le dio la victoria a La Celeste. En el segundo turno, Paraguay igualó 2-2 como local frente a Perú. André Carrillo adelantó al combinado dirigido por Ricardo Gareca, pero el ingresado Ángel Romero dio vuelta el marcador para los de Eduardo Berizzo. Sin embargo, poco les duró la alegría a los guaraníes: a los 39 del ST, tres minutos después de quedar en desventaja, Carrillo empató para los incaicos. Esta primera fecha de las Eliminatorias se completarán hoy con dos partidos: desde las 20.30, Colombia será local ante Venezuela, mientras que desde las 21.30 horas, Brasil hará su presentación frente a Bolivia.

Argentina debutó con triunfo, pero dejó muchas dudas

