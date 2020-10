El embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, compartió una charla con Carlos "Toro" Ortega

"Latinoamérica es un lugar oprimido por el imperialismo, donde los trabajadores no tenemos ningún tipo derechos. En ese marco, Argentina es un caso honroso y excepcional por la conformación del movimiento obrero", afirmó Ortega. El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, fue invitado por el Frente Grande de Campana a un conversatorio en el que participó junto a Carlos "toro" Ortega, secretario general del Secasfpi, Gustavo Parravicini, líder del Frente Grande a nivel local, y la diputada provincial Soledad Alonso. Carlos Ortega arrancó compartiendo su mirada sobre la realidad latinoamericana y Argentina. "Latinoamérica es un lugar oprimido por el imperialismo, donde los trabajadores no tenemos ningún tipo derechos. En ese marco, Argentina es un caso honroso y excepcional por la conformación del movimiento obrero", comentó, avizorando para este sector un papel "importantísimo en la reconstrucción" de la Argentina que viene. El sindicalista señaló además que un frente popular, de trabajadores, estudiantes e intelectuales debe disputarle la "hegemonía" a la "derecha argentina" porque de lo contrario "va a ser muy difícil gobernar" para el Frente de Todos. "La situación en Campana es el retrato crudo de lo que pasa en Argentina y Latinoamérica, somos un feudo de grupos concentrados como Techint y Axion y otras multinacionales que nos hacen creen que son Papá Noel. Tenemos que llevar a cabo un trabajo de fondo, cultural, concientizando que los intereses del capitalismo no se coinciden con los de la ciudadanía. Y que el PRO es el súbdito de estos grupos concentrados y como tal, le tiene miedo y escozor a la organización popular", consideró Ortega. El embajador de la OEA -y dirigente del Frente Grande-, por su parte, aclaró que "no hay que sacar las cosas de su contexto" respecto a las violaciones de derechos humanos que se registran en Venezuela, que fueran denunciadas por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, con un duro documento presentado ante esa entidad panamericana. Raimundi, apuntó contra los sectores concentrados de la prensa nacional que, en su visión, pretenden "quebrar la unidad" del gobierno del Frente de Todos. De esta manera, lejos de volver sobre sus dichos, el embajador clarificó su posición. "Como militantes, tenemos que tratar de no renunciar a ningún principio fundamental, pero al mismo tiempo situarnos en un contexto espacio temporal", señaló Raimundi, para recordar que el Frente de Todos "es un gobierno de coalición, de matices, de miradas distintas, donde hay debates serios". En ese sentido, apuntó contra los medios de comunicación que -aseguró- pretendieron enfrentarlo con la mirada sobre el asunto que tiene el presidente y la Cancillería e indicó que sus opiniones había sido formuladas "cuando se trató otro informe elaborado por tres personas, una de ellas abogado del pinochetismo, que ni siquiera habían ingresado a Venezuela para llevar a cabo su investigación". "Bachelet misma cuestiona ese documento en su informe. Es un trabajo muy serio, ella visitó comisarías, cárceles, habló con las autoridades. Pero resulta que en esa misma investigación el gobierno venezolano explica que tiene más de 1.000 policías juzgados por violaciones de derechos humanos. Está textual. Y la prensa no dice nada de eso", manifestó. "Nosotros vamos a condenar cualquier violación a los derechos humanos. El informe Bachelet es serio. El gobierno de Maduro no es perfecto, ningún gobierno lo es. Lo que no se puede hacer es sacar la cosas de contexto", sostuvo Raimundi.

"Como militantes, tenemos que tratar de no renunciar a ningún principio fundamental, pero al mismo tiempo situarnos en un contexto espacio temporal", señaló Raimundi



El embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, compartió una charla con Carlos "Toro" Ortega

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar