Así superó los 2.600 casos totales. Además, se indicaron 13 altas médicas. Ayer, por primera vez en el mes descendió el promedio de casos en los últimos siete días. En tanto, el reporte provincial presentaba anoche a la ciudad con más de 2.700 contagios acumulados. La Secretaría de Salud municipal confirmó ayer 30 nuevos positivos de coronavirus (dos de ellos por nexo clínico-epidemiológico) en la ciudad y, de esa manera, Campana superó los 2.600 casos totales desde que comenzó la pandemia y llegó a 2.608. Con estos 30 nuevos contagios confirmados ayer se produce un descenso esperado en el número de casos diarios en la ciudad después de 71 informados el martes y los 74 del miércoles. De hecho, por primera vez en lo que va de octubre descendió el "promedio de casos en los últimos siete días": pasó de 56,1 a 50,8 después de haber comenzado el mes en 34,4. Además, el reporte municipal de este viernes indicó 13 altas médicas, por lo que el total de vecinos que superaron la enfermedad ascendió a 1.896 en Campana (el 72,7%). En tanto, no se informaron nuevas víctimas fatales y, así, los fallecidos siguen siendo 57 en el distrito (la tasa de letalidad bajó a 2,19%). En limpio, el cuadro de situación local presenta 2.608 casos totales: 655 se encuentran activos (son vecinos que están cursando la enfermedad), 1.896 se han recuperado y 57 han fallecido. Ayer, además, la Secretaría de Salud municipal indicó que desde el pasado 8 de marzo se han enviado para análisis de coronavirus 5.569 muestras. De ese total, 2.608 han dado positivas (47,5%) y 2.882 fueron negativas. En tanto, queda por conocerse el resultado de 79 análisis realizado a "casos sospechosos". CASI 100 MÁS En su actualización de anoche, a las 21:30 horas, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a Campana con 2.707 casos totales. Es decir: 99 más que los indicados a la tarde por la Secretaría de Salud municipal.

ZÁRATE INFORMÓ 49 CONTAGIOS Y UNA NUEVA MUERTE La vecina ciudad acumula 65 víctimas fatales y 2.233 casos totales. La Municipalidad de Zárate confirmó ayer una nueva muerte de un paciente que había contraído coronavirus: se trata de una mujer de 83 años, residente en la cabecera del partido, quien se encontraba internada en el Hospital Virgen del Carmen. Además, la vecina ciudad señaló 49 nuevos positivos y 31 altas médicas, por lo que su cuadro de situación presenta 2.233 casos totales: 376 se encuentran activos, 1.841 se han recuperado y 65 han fallecido. Además, posee 255 análisis pendientes de resultado. Por su parte, la Municipalidad de Escobar reportó 90 nuevos contagios, 122 altas médicas y un nuevo deceso. De esta manera, acumula 7.180 casos totales: 2.121 se encuentran activos, 4.892 se han recuperado y 167 han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz sumó 8 nuevos positivos y alcanzó los 724 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 120 se encuentran activos, 590 se han recuperado y 17 han fallecido. Además, posee 17 análisis pendientes de resultado. En tanto, en Pilar se señalaron 85 nuevos casos y el distrito acumula ahora 9.802 contagios desde el inicio de la pandemia. HABILITARON EL FÚTBOL 5 EN ESCOBAR El miércoles reabrieron las canchas de Fútbol 5 en el partido de Escobar, después de casi siete meses y bajo un estricto protocolo sanitario, según informó El Día de Escobar. Según se explicó, la habilitación no se comunicó oficialmente, pero el Municipio habría habilitado la práctica de esta actividad luego de reunirse con representantes del sector y establecer una serie de pautas para evitar la propagación del coronavirus. Las reglas a seguir incluyen la obligación de tomarles la temperatura corporal a los jugadores en el ingreso al predio y la firma de una declaración jurada con el registro de las personas que participarán del partido, quienes no pueden ser menores de 18 años. Asimismo, se permiten hasta diez jugadores y el uso de las instalaciones tiene que ser el mínimo posible. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó este viernes 30 nuevos positivos de #coronavirus en Campana, que superó los 2.600 casos totales. pic.twitter.com/c6ETzHXplZ — Daniel Trila (@dantrila) October 9, 2020

