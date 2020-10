ACCIONES EN SUBIDA Impulsado por la suba en las cotizaciones del dólar financiero, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzaron 0,82% y alcanzaron el séptimo avance consecutivo, en el cual acumularon una ganancia del 11 por ciento. Así, el indicador Merval llegó a 45.956,11 puntos, el balance de precios dejó 184 alzas, 47 retrocesos y 14 especies cerraron sin cambios y el volumen negociado trepó a 991,8 millones de pesos. Los papeles que encabezaron los aumentos fueron: YPF con el 4,12%; Transportadora Gas del Sur, 3,12%; Pampa Energía, 2,85%; Cresus, 2,55% y Telecom, 2,33%. OPERACIONES RESTRINGIDAS Solo el 54,1% de las empresas industriales operaron con normalidad en agosto, lo cual representó una mejora de tres puntos porcentuales respecto de la actividad manufacturera de julio, informó este viernes el INDEC. Según el informe, de ese total el 45,9% declaró que operó parcialmente, un 43,3% informó que no pudo contar con el personal necesario y 2,6% que estuvo sin actividad productiva. En julio pasado el 51% había operado normalmente y el 49% restante lo hizo parcialmente, según la Encuesta Cualitativa de la Industria Manufacturera, que todos los meses realiza el organismo. Las empresas que estuvieron sin actividad productiva en agosto fueron las de los rubros "Textil y prendas de vestir, cuero y calzado" con 13,1% de los locales sin actividad, y el de "Otros equipos, aparatos e instrumentos" con 4,1% en la misma situación. CONTRADICCIONES La Justicia detectó en las últimas horas contradicciones en el relato del panadero que mató a un ladrón cuando fue asaltado el pasado sábado en la localidad bonaerense de Rafael Castillo y ahora buscan el arma homicida. Este viernes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que hay imágenes en las que se ve que al delincuente muerto "se le coloca una pistola a último momento". "Más allá de que vimos que al delincuente muerto se le coloca una pistola a último momento, el panadero dijo que se había defendido con el arma que le quitó al delincuente que era un (revólver calibre) 38, y después se vio que las balas eran de una 9 milímetros", contó Berni. Y agregó: "Va a haber muchas novedades. No hay coincidencia entre relato del panadero, de los detenidos y lo observado en la escena del crimen y en la autopsia. Por lo menos hay algunas contradicciones que merecemos todos que se aclaren". ESTADO DE ALARMA El presidente español Pedro Sánchez convocó para este viernes a un Consejo de Ministros extraordinario con el fin de decretar el estado de alarma en Madriddurante 15 días, el tiempo que permite la Constitución al Gobierno para este mecanismo de extrema urgencia, tras la incontenible propagación del coronavirus. Si transcurrido esos 15 días, el Ejecutivo necesita prorrogar la alarma nuevamente, tendrá que solicitarlo al Congreso y lograr la mayoría absoluta de la Cámara. La noticia de la convocatoria se dio a conocer hoy luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara las medidas que restringen desde el viernes pasado las entradas y salidas de personas de la capital de España y nueve municipios limítrofes de su región. El Ejecutivo intentó durante todo el día buscar un acuerdo con la Comunidad de Madrid para aplicar este estado de alarma o cualquier otra fórmula, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no quiso reunirse con ningún representante. Si hoy se aprueba el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad estará habilitado a extender una orden para limitar la movilidad en la capital y otras ciudades de la comunidad especialmente afectadas, antes del fin de semana largo.



Breves: Noticias de Actualidad

10 de Octubre de 2020

