Los Concejales del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo y José Insausti, se reunieron con vecinos del Corredor de Ruta 4. El lunes harán una presentación y denunciarán la situación ante el Honorable tribunal de Cuentas de la Provincia. Romina Carrizo y José Insausti, Concejales del PJ-Frente de Todos, se reunieron con vecinos de distintos barrios ubicados sobre el Corredor de la Ruta 4, quienes expresaron su malestar por los aumentos aparecidos en las boletas de la tasa municipal de servicios generales. Los ediles anticiparon que denunciarán la situación a través de una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Además de haber recibido aumentos entre un 100 y un 200%, "los vecinos, como al pagar toda tasa, esperan una contraprestación por parte del Municipio. Aquí no se ve en seguridad, no hay recambio del alumbrado o falta en lugares puntuales, y tampoco se cumplió con el compromiso de colocar un domo de seguridad sobre las calles que dan a la Ruta" sostuvo el Concejal Insausti. También declaró que el retiro de residuos resulta deficitario en el sector. "Se realiza solo dos veces a la semana, y los restos de poda pueden pasar meses sin ser recogidos. Por otra parte, la delegación municipal en la zona abre una semana sí, y otra no. Los vecinos están indignados con la situación, y sienten que tienen que poner un freno a este ajuste en las tasas. Nos comprometimos a llevar su reclamo obras y servicios públicos, pero sobre todo a denunciar este abuso a las economías familiares, en el peor de los momentos, y prestando un pésimo servicio como para justificar tamaño aumento". Por su parte, la Concejal Carrizo expresó: "Estos vecinos pagan lo mismo que quienes viven en pleno centro de la Ciudad, sin que tengan ni siquiera la mitad de los servicios. Es una situación de absoluta arbitrariedad e injusticia". "Pudimos corroborar que en muchos casos ni siquiera se cumple con el tope del 1% establecido en la ordenanza fiscal e impositiva, que lamentablemente fue aprobada por los Concejales del oficialismo" agregó, y recordó: "Ya lo habíamos advertido: Abella cada vez que tuvo mayoría en el Concejo Deliberante, la utilizó para aumentar las tasas y no para impulsar el desarrollo y el crecimiento de los vecinos, como una forma también de incrementar la recaudación con una mejora de la economía de los contribuyentes". Respecto a la presentación que harán el Lunes, la edil resaltó que "la aprobación de los aumentos en las tasas vino de la mano de la creación de la fallida Agencia de Recaudación, que nos quitó las facultades propias que nos corresponden como representantes de los vecinos en el marco de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Hay un manejo discrecional del dinero de los campanenses, y se reparten cargos a espaldas de los vecinos, que cuando quieren verificar lo que están pagando, se encuentran siempre con un manto de oscuridad porque las normas no están publicadas o son simplemente inentendibles para la gente común" concluyó.



Vecinos de Ruta 4:

Solicitan al Intendente de marcha atrás con el aumento en las tasas municipales

