Lo informó la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio debido al feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Tampoco se realizará el servicio de barrido de calles. La Subdirección de Higiene Urbana del Municipio informó que, debido al feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el lunes 12 no habrá recolección de residuos domiciliarios. También comunicó que estará suspendido el servicio de barrido de calles. Por tal motivo, se solicita a la comunidad respetar esta modificación en el cronograma y no retiren de sus hogares la basura para mantener entre todos la ciudad limpia. La empresa Agrotécnica Fueguina retomará su cronograma habitual de trabajo el martes 13.



El lunes no habrá recolección de residuos, debido al feriado Nacional.

Finde largo:

El lunes 12 no habrá recolección de residuos

