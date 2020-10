El concejal de Juntos por el Cambio, aseguró que la Diputada Provincial y su esposo, el Secretario General del Secasfpi, Carlos Ortega, deberían "ocuparse de la paritaria de defender a los trabajadores de Anses". El concejal de Juntos por el Cambio, Christian Amaya, cuestionó a la Diputada Provincial, Soledad Alonso y al Secretario General del Secasfpi, Carlos Ortega, quienes "deberían ocuparse y solidarizarse con los empleados de la ANSES". "La diputada Alonso sale a solidarizarse con la paritaria gremial de los trabajadores municipales mientras que su marido, ‘El Toro’ Ortega, no puede representar a los trabajadores de la ANSES que no logran cerrar un aumento salarial". Por otra parte, el edil destacó las gestiones y la "buena administración" del Municipio que "está pagando los sueldos en tiempo y forma sin la herramienta de imprimir papel moneda como el estado nacional". Además, remarcó que "durante la pandemia, donde los ingresos cayeron notablemente, se pudo seguir abonando los salarios y el Sueldo Anual complementario, como así dar continuidad a todos los servicios que brindan en cada punto de la ciudad". "Quizás Alonso y Ortega no saben de esto porque no viven en Campana", concluyó.

Amaya cuestionó a Alonso por meterse en la paritaria municipal

