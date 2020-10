Alejo Sarna: "Necesitamos un Municipio más cerca de los vecinos"

Así se manifestó el dirigente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna quien junto a los referentes del MRP que conduce Pedro Milla, Facundo Aphalo y Fernando Gelvez, se acercaron a charlar con vecinos de los barrios San Cayetano y 21 de Septiembre quienes habían solicitado el encuentro con motivo de trasladar reclamos sobre el estado de ambos barrios.

En el encuentro que se realizó respetando los protocolos sanitarios en cuanto a la utilización de barbijos y el mantenimiento del distanciamiento, los vecinos comentaron las diversas problemáticas con la cual conviven. "En los días de calor las calles son una polvareda, y en los días de lluvias se inundan calles y veredas. Merecemos vivir bien, poder tener asfalto" señalaron. También, se escucharon críticas referidas a la asistencia social durante la pandemia: "comunicarse telefónicamente con Desarrollo Social de la Municipalidad es imposible. Llamás y llamás y nadie te atiende".

Por su parte, el referente territorial del MRP Fernando Gelvez agregó que "nos sentimos aislados, que nuestros reclamos nunca son escuchados, que nuestras problemáticas no existen para el Municipio y que no merecemos ninguna mejoría", a lo que Facundo Aphalo también del MRP, señaló que "el Municipio no puede usar la pandemia como excusa para evitar resolver los problemas de los vecinos".

Por último, Alejo Sarna aseguró que "no puede pasar más que las y los vecinos no puedan salir de sus casas cuando llueve, no puede pasar más que haya pozos en donde no puedan pasar los autos, no puede pasar más qué las y los vecinos no puedan comunicarse con Desarrollo Social de la Municipalidad. Necesitamos un Municipio presente y que durante la pandemia, esté aún mas cerca de las y los campanenses que más lo necesitan".