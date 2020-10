Convocan a una "Bicicleteada Ambientalista"

Bajo las consignas "No a la rezonificación de El Tajiber"; "Ley de humedales ya" y "Fuera Land Nort de Campana", se inicia mañana a las 14:30 en el Parque Urbano y finaliza en el Paseo Costanero. Bajo las consignas "No a la rezonificación de El Tajiber"; "Ley de humedales ya" y "Fuera Land Nort de Campana", mañana domingo tendrá lugar una bicicleteada recorriendo la ciudad cuyo inicio tendrá lugar en el Parque Urbano Ingeniero Roberto Rocca y finalizará en el Paseo Costanero Senador Oscar Sala, con la realización de un mural alusivo. Además, se plantarán ejemplares nativos tanto en la Plaza de Las Carretas, como en el Paseo Costanero, y se designará a un "guardián" de cada árbol quien será el encargado de velar por su riego y de que prospere. Convocan ECO Campana, CELIAC (Centro de Estudiantes de la Lic. En Inf. Ambiental - UNLu), Al ciervo de los Pantanos, Asamblea Socioambiental Campana, Vecinos del Humedal, Red del Río Luján, BioTerra, Red de Agroecología, y Zarate Recicla; y cuenta con el acompañamiento de INTA Campana y el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, instituciones que facilitaron las especies nativas a plantar. Será "una jornada de Concientización Ambiental en el marco de una Acción Plurinacional. Fecha simbólica ya que el 11 de octubre de 1492 fue el último día de libertad para los habitantes de Abya Yala (América Latina), desde entonces comenzó el saqueo, la violencia contra las poblaciones, las culturas, las identidades originarias, y el agotamiento progresivo de la naturaleza que ya no se detuvo. En la presente fecha, más de 12 provincias de nuestro país se encuentran con focos de incendio. En plena cuarentena tenemos desmontes, fumigaciones, la megaminería, el agronegocio, el avance descontrolado de negocios inmobiliarios, la contaminación de las aguas, la usurpación de territorios ancestrales, el exterminio de los ecosistemas y la biodiversidad, entre otros atropellos son una muestra de la continuidad de la misma invasión", explicaron los organizadores. "En nuestra ciudad -agregaron- el 20% de la superficie total del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos fue incendiado intencionalmente, actualmente casi todos los accesos al Río Paraná están pobladas de puertos e industrias, que prometen trabajo, pero solo tenemos contaminación, pobreza, desalojos de poblaciones que no tienen donde vivir, el avance industrial está arrasando con nuestros espacios verdes siendo manipulados y aprobados por gobernantes que aún tienen una visión antigua y antropocéntrica de la Naturaleza, sólo como un recurso económico, sin tener en cuenta que no somos dueños de la naturaleza, sino parte de ella, y que nos brindan servicios ambientales que mejoran nuestra calidad de vida. La jornada llevada a cabo en nuestra ciudad será realizada en simultáneo en distintos puntos geográficos, bajo la modalidad de cada región, invitamos a la comunidad en su totalidad a manifestarse a través de ella, para ponerle un freno a más de quinientos años de destrucción". "Es urgente -concluyeron- tomar conciencia del enorme daño que estamos haciendo sobre nuestra biodiversidad, la unión y participación ciudadana es muy importante en estos momentos para la toma de decisiones con respecto a las aprobaciones de emprendimientos que tendrían como consecuencia un impacto negativo en el ambiente y en nuestras vidas, por eso invitamos a todas la sociedad de Campana a que se movilice en pos de construir juntos un futuro mejor".



Mapa del recorrido. Los organizadores recuerdan que es obligatorio el uso de barbijo y respetar la distancia social.



Convocan a una "Bicicleteada Ambientalista"

