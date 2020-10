Berta Chudnobsky

En la cocina árabe y en la Sefaradí la es usual prepararlos con hojas de parra frescas o en conserva. Acá no es tan común y los hacemos en hojas de acelga, que ahora está de temporada. La acelga nos aporta fibra, vitaminas, y ácido fólico, este último muy importante para mujeres embarazadas. Las pencas o tallos, se pueden aprovechar para hacer un escabeche. También podemos hacer milanesas. Es este caso, hay que pelar las fibras exteriores con un pelapapas. INGREDIENTES - 2 paquetes de hojas grandes de acelga - 1/2 kg de carne molida - 2 cebollas - 1 pimiento - Tomates maduros / triturados - 2 dientes de ajo - 1 hoja de laurel - 300 gr de arroz hervido - 1 huevo - 1/2 taza de avena - aceite - queso rallado - jugo de limón - yogur natural (como opción) - sal, pimienta, comino, orégano, nuez moscada (a gusto) PREPARACIÓN SALSA DE TOMATE Picar bien chiquito el pimiento, los tomates y las cebollas. Rehogar con el ajo picado y la hoja de laurel. Condimentar a gusto y espesar un poco con la cocción. Colocar en un bol la carne picada, el arroz, el huevo, la avena, sal, pimienta y queso rallado. Mezclar muy bien hasta que quede todo integrado. Reservar. LA ACELGA Cortar los tallos al borde de la hoja. Lavar muy bien cada hoja y colocar en un colador o centrifugador de verduras para sacarles el agua cuidando de no romperlas. Si hay alguna con un hueco agregar arriba otra hoja. Apoyar sobre una tabla o mesada bien limpia las hojas una al lado de otra. Colocar en el centro relleno y para cerrar cubrir con una hoja el relleno, con un trozo de hoja de cada lado. Cubrir y cerrar con la parte de la otra punta para que quede un paquetito. La alternativa es hacer un rollito bien ajustado. Incorporar en la salsa, bien apretados entre sí, para que se cocinen alrededor de 15 minutos. Tratando de que se cocine el interior y no se deshaga la acelga. Se sirven con la salsa y rocían con jugo de limón. Es tradicional agregarles copos de yogur natural a la salsa. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Niños envueltos en hojas de acelga

Por Berta Chudnobsky

