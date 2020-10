Enfrentará a Almagro como visitante. De la Riva presentaría una formación con tres marcadores centrales, doble 5, dos carrileros y tres atacantes. El avance de la preparación de Villa Dálmine, camino al hipotético regreso de la competencia en la Primera Nacional para definir los dos ascensos a la Liga Profesional, dará hoy un paso muy importante. Es que el equipo que dirige Felipe De la Riva estará disputando su primer partido amistoso de este proceso. Será frente a Almagro, desde las 9.15 horas, en el estadio Tres de Febrero. Allí, el entrenador uruguayo presentaría la formación que viene trabajando en el predio Héctor Fillopski, con un sistema táctico que no había utilizado en sus anteriores experiencias en el Violeta: 3-4-3. El arquero será Juan Manuel Ojeda y los tres marcadores centrales serán Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García y Juan Ignacio Alvacete. Como carrilero por derecha jugará Santiago Moyano, mientras que por izquierda lo hará Facundo Rizzi. En tanto, Saúl Nelle y Federico Recalde conformarán el "doble 5". Mientras que los atacantes serán Enzo Fernández, Catriel Sánchez y Sergio Sosa. Esta alineación ya ha tenido varias prácticas de fútbol contra el equipo suplente que suelen integrar: Lucas Bruera; Facundo Landó, Leonel Montani, Francisco Lavielle, Denis Brizuela; Juan Ignacio Varela, Franco Marchetti, Gino Olguín, Tomás Garro; Lucas Cajes y Valentín Umeres. El plantel se completa con los arqueros Francisco Salerno y Diego Pérez Díaz; el mediocampista Franco Costantino; y el delantero Gastón Martiré. Hoy, además, otros trece equipos de la Primera Nacional disputarán encuentros amistosos. Tres duelos serán entre conjuntos de la divisional: All Boys vs Estudiantes de Caseros, Quilmes vs Temperley y Nueva Chicago vs Brown de Adrogué. En los restantes ensayos, los rivales serán de la Liga Profesional: Platense se medirá con Vélez Sarsfield; Deportivo Morón, ante Independiente de Avellaneda; Defensores de Belgrano enfrentará a Lanús; Barracas Central a Racing Club; Belgrano de Córdoba jugará con Rosario Central; Atlético Rafaela con Patronato de Paraná; y Ferro Carril Oeste lo hará frente a Banfield.

