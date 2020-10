GOLEÓ BRASIL En el cierre de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, Brasil goleó 5-0 como local a Bolivia, próximo rival de Argentina (el martes en La Paz). Los dirigidos por Tite se impusieron con tantos de Marquinhos, Firminio (2), Coutinho y Carrasco, en contra. En tanto, también ayer, Colombia despachó 3-0 a Venezuela con gritos de Duvan Zapata y Luis Muriel (2). La mala noticia en el combinado que dirige Carlos Queiroz fue la grave lesión de Santiago Arias. Así, culminada la primera fecha, Brasil, Colombia, Argentina y Uruguay mandan con 3 puntos cada una. La próxima jornada se disputará íntegramente el martes: Bolivia vs Argentina (17.00), Ecuador vs Uruguay, Venezuela vs Paraguay, Perú vs Brasil y Chile vs Colombia. UEFA NATIONS LEAGUE Por la tercera fecha de este certamen de selecciones hoy se disputarán siete encuentros, entre los que se destacan España vs Suiza (15.45, DirecTV) y Ucrania vs Alemania (15.45, ESPN). Además jugarán: Luxemburgo vs Chipre, Montenegro vs Azerbaiyan, Islas Feroe vs Letonia, Liechtenstein vs Gibraltar y Andorra vs Malta. DOBLETE DE SCOCCO En un amistoso disputado ayer, Newells le ganó 2-1 a River Plate con un doblete de Ignacio Scocco, exjugador Millonario. Nacho anotó primero de tiro libre y luego de cabeza para el triunfo Leproso. En tanto, Lucas Beltrán había marcado el transitorio 1-1 para River, que presentó un equipo con mayoría de suplentes. ALMENDRA EN CONFLICTO El mediocampista Agustín Almendra, quien no es tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en Boca Juniors, no se está entrenando con el plantel profesional de Boca Juniors a pesar de tener contrato hasta junio de 2022. Después de haber tenido propuestas de diferentes clubes del exterior, su presente es muy distante de aquel momento. POSITIVOS EN TUCUMÁN El segundo amistoso de pretemporada entre Atlético Tucumán y Central Córdoba, que estaba programado para este sábado en el estadio Alfredo Terrera, fue cancelado debido a los cuatro casos positivos de coronavirus que fueron confirmados en el Decano. "Se encuentran asintomáticos, en buen estado y ya fueron aislados, cumpliendo con todos los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias de la provincia", explicaron desde Atlético Tucumán respecto a estos cuatro casos. BRASILEIRAO Hoy comenzará la 15ª fecha del Brasileirao con cuatro partidos. Entre ellos, la presentación del líder Atletico Mineiro, que tiene 27 puntos. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli jugará como local contra Goias. Además, también se enfrentarán: Vasco da Gama vs Flamengo (3º con 24 puntos), Palmeiras (5º con 22) vs San Pablo (4º con 23) y Coritiba vs Fortalez.



Breves: Fútbol

10 de Octubre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar