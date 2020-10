El head coach del plantel superior del CCC se refirió a los trabajos que están realizando los jugadores bajo la modalidad habilitada. "Si bien todavía no podemos hacer lo que específicamente nos gusta, que es jugar al rugby, pudimos reencontrarnos para al menos empezar a prepararnos físicamente", explicó. Aunque la práctica del rugby todavía no está habilitada, dadas las restricciones existentes por la pandemia de coronavirus, los integrantes del plantel superior del Club Ciudad de Campana han comenzado a entrenar de manera conjunta de acuerdo a lo permitido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires: la preparación física individual con entrenador personal en instituciones deportivas. "Estamos felices de volver al club y volver a entrenar después de tanto tiempo. Si bien todavía no podemos hacer lo que específicamente nos gusta, que es jugar al rugby, pudimos reencontrarnos para al menos empezar a prepararnos físicamente de cara al momento en que podamos volver a jugar, si es que el contexto lo permite", señaló César Gigena, head coach del Tricolor. "Estamos trabajando con grupos reducidos, respetando el protocolo. Vamos a tratar de aprovechar la oportunidad y sacarle el mayor provecho posible", agregó el entrenador, quien detalló que la idea de las primeras dos semanas es "hacer una buena adaptación", dado que los jugadores estuvieron "mucho tiempo" sin poder entrenarse en las mejores condiciones. "Además, vamos a dedicarle tiempo a otras cuestiones que durante un año normal quizás no podemos hacerlo, como la flexibilidad, la movilidad. Vamos a hacer muchos testeos, para tener parámetros claros de dónde estamos parados", reveló Gigena. "Después será el turno de ponernos nuevos objetivos en distintos aspectos: en lo grupal, en lo individual, en cuanto al rendimiento colectivo", añadió. El entrenador reconoció que el grupo estaba "ansioso" por volver a compartir un espacio deportivo, más allá que todavía no está habilitada la práctica del rugby y solo puede realizar ejercicios físicos respetando las distancias y protocolos indicados. "La incertidumbre todavía está igualmente, porque mucho no se sabe sobre lo que va a pasar. Pero tenemos que empezar a definir el rumbo, así ponemos el barco en esa dirección. Esperamos que todo lo sucedido nos haya servido de aprendizaje para poner el foco en las cosas importantes", cerró el head coach del plantel superior de rugby del Club Ciudad de Campana.

