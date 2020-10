La categoría vuelve a San Nicolás, casi un mes después del reinicio del campeonato. Este sábado se desarrollará una tanda de entrenamientos y la clasificación para las series. En el TC Pista no estará presente Sebastián Abella. El Turismo Carretera está nuevamente en el autódromo de San Nicolás, donde disputará la sexta fecha de la temporada 2020. Será la tercera competencia en el trazado, luego que este escenario fuera el elegido en septiembre para el regreso de la categoría tras el parate que impuso la pandemia. En aquella doble fecha se impusieron Nicolás Trosset (Dodge) y Valentín Aguirre (Dodge), quien repitió el triunfo el pasado fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires. Por ello es el líder del campeonato con 197,5 puntos, acumulado que le permite tener una ventaja de 35,5 sobre el escolta Facundo Ardusso (Torino). Esta sexta fecha de la temporada del TC presenta la menor cantidad de inscriptos de este 2020: habrá 41 pilotos en pista, cuatro menos que en la presentación anterior en Buenos Aires. Juan José Ebarlín, se contagió de Covid-19; Diego De Carlo optó por dejar pasar esta fecha luego de la rotura de su Chevy por un toque de Juan Pablo Gianini; mientras que Matías Rodríguez y Martín Serrano no van a estar presentes por cuestiones presupuestarias. La actividad para "la máxima" en el circuito de San Nicolás, cuya extensión es de 4.000 metros, comenzará hoy a las 12.50 con los entrenamientos. Luego, a partir de las 16.00, se realizará la clasificación. En tanto, las series del domingo se pondrán en marcha a las 10.05, mientras que la Final (pautada a 20 vueltas) se correrá desde las 13.30 horas. Junto al Turismo Carretera volverá a estar el TC Pista, que en esta oportunidad no contará con la participación de Sebastián Abella. Hasta aquí, el intendente de nuestra ciudad había estado presente en las tres carreras que "la telonera" disputó desde el reinicio de la temporada. El TC Pista tendrá 28 inscriptos con dos novedades: Pedro Gentile retornará a la categoría después de siete años con el Chevrolet que usó Santiago Mangoni en las primeras cuatro carreras del TC, mientras que José Rasuk hará su debut conduciendo el Dodge que dejó vacante Hernán Palazzo en el Dole Racing. La actividad de "la telonera" empezará hoy a las 12.00 con los entrenamientos y continuará desde las 15.05 con la clasificación. Las series se disputará el domingo desde las 9.05, mientras que la Final se largará a las 12.30 (está pautada a 15 vueltas).

VALENTÍN AGUIRRE FUE EL ÚLTIMO GANADOR EN SAN NICOLÁS, EN SEPTIEMBRE PASADO. ADEMÁS, VIENE DE IMPONERSE EN EL GÁLVEZ. EL TOP RACE, EN EL GÁLVEZ La segunda y tercera fecha del Top Race se disputarán este fin de semana en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La actividad alcanzará a las tres divisionales (Junior, Series y V6) y cada una de ellas tendrá hoy dos sesiones de entrenamientos, una clasificación y una final. La principal novedad es la presencia del brasileño Rubens Barrichello: el histórico piloto de Fórmula 1 estará arriba de un Toyota Camry del equipo Toyota Gazoo Racing. De hecho, fue el mejor en la prueba de pilotos debutantes que se realizó ayer. La última vez que compitió la categoría fue el 15 de marzo, en Concepción del Uruguay, donde el campeón Matías Rossi y Diego Azar se llevaron las victorias.

Automovilismo:

Hoy comienza la sexta fecha del Turismo Carretera

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar